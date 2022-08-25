El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna El cobro persuasivo del Servicio de Admin...

El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna El cobro persuasivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) consiste en enviar comunicados en términos un poco amigables y no tanto jurídicos. De acuerdo con información publicada por la autoridad fiscal, los comunicados que envía como parte del cobro persuasivo tiene tienen los siguientes objetivos:

Informar y motivar a los contribuyentes para que paguen sus adeudos fiscales.

Reducir, en la medida de lo posible, tener que llegar a acciones legales como el requerimiento de pago o embargo de bienes.

Los medios a través de los cuales el SAT puede llevar a cabo el cobro persuasivo son los siguientes:

Cartas invitación a los domicilios o correos electrónicos de los contribuyentes.

Llamadas realizadas por su Centro Telefónico de Cobranza.

Programas para aumentar la eficiencia recaudatoria

Para aumentar la eficiencia recaudatoria, el SAT tiene los siguientes programas:

Programa de Vigilancia Profunda. Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones. Programa de Cobranza Coactiva.

De acuerdo con el SAT, con la implementación de los programas mencionados, se lograron eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Lo anterior permitió, en el primer semestre de 2022, tener ingresos adicionales por un monto de 103 mil 656 millones de pesos, 87.5% real más que en 2018 y 62.4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones

El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna; permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización. Este programa permitió recaudar un importe equivalente a 46 mil 501 millones de pesos.

Programa de Vigilancia Profunda

Por otro lado, el Programa de Vigilancia Profunda, se enfoca en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección, con este programa se logró recaudar 35 mil 903 millones de pesos.

Programa de Cobranza Coactiva

Asimismo, se continuó con la implementación del programa de trabajo enfocado en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Por medio de este Programa de Cobranza Coactiva se recaudaron 21 mil 251 millones de pesos.