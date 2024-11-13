El funcionario asume oficialmente como jefe del SAT, con el respaldo de la Cámara de Diputados y la Presidenta Claudia Sheinbaum, prometiendo continuar y ampliar las estrategias de fiscalización ef...

El funcionario asume oficialmente como jefe del SAT, con el respaldo de la Cámara de Diputados y la Presidenta Claudia Sheinbaum, prometiendo continuar y ampliar las estrategias de fiscalización eficiente

Antonio Martínez Dagnino fue ratificado el 1 de octubre como el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una posición que ocupa desde octubre de 2022, tras ser propuesto por la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum y avalado por Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Diputados.

Durante su gestión como administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, Martínez Dagnino fue reconocido por desarrollar el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, logrando una recaudación adicional de 22.1 mil millones de pesos entre 2019 y 2024. Este incremento del 18.5% en términos reales, en comparación con la administración 2012-2018, destacó por su eficacia en incrementar los ingresos sin elevar los impuestos.

Antes de su papel en el SAT, Martínez Dagnino colaboró con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y en el sector privado, lo que le otorgó una perspectiva amplia sobre la supervisión financiera y la regulación de capitales. señaló el fisco en un comunicado.

La supervisión directa de las reformas en la digitalización de trámites, iniciada bajo la dirección de Martínez Dagnino, tiene como objetivo principal una simplificación notable de procesos, facilitando a ciudadanos y empresas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera más eficiente y menos burocrática.