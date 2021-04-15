El abogado de First Majestic Group ha tenido problemas en casos parecidos en España y Guatemala. A inicios de marzo, la minera canadiense First Majestic Group anunció que iniciaría un arbitraje ant...

El abogado de First Majestic Group ha tenido problemas en casos parecidos en España y Guatemala. A inicios de marzo, la minera canadiense First Majestic Group anunció que iniciaría un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones contra el gobierno de México. Este juicio se llevará a cabo bajo el amparo del Capítulo 11 del TLCAN, que estuvo vigente hasta junio del año pasado. Este capítulo defiende a los inversionistas extranjeros cuando el Estado dé un trato menos favorable a las empresas de otros países. Según la compañía, el SAT se ha negado a negociar con ellos sobre la deuda. Además, ha dicho que sus acciones están amparadas bajo el Acuerdo Anticipado de Precios, que estableció la metodología para determinar los ingresos e impuestos de la empresa para los años fiscales 2010 a 2014.

Según la empresa, este Acuerdo todavía es válido. Sin embargo, en noviembre del año pasado, un tribunal federal determinó que el Acuerdo ya no es válido, por lo que la empresa sí tiene un adeudo con el SAT.

El abogado de First Majestic Group

Como reporta La Jornada, el abogado búlgaro Stanimir A. Alexandrov será el mediador entre la empresa y el gobierno mexicano, porque así lo solicitó First Majestic.

En 2017, Alexandorov formó parte de un panel en un caso similar entre España y la empresa Eiser. Al final, el panel decidió que España debía pagar 128 millones de euros a la empresa por varios recortes a las energías renovables.

Sin embargo, en 2020 el el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial decidió anular este laudo. La razón principal fue que el abogado Alexandorov no reveló que tenía relaciones comerciales con uno de los peritos involucrados en el caso, así como con los abogados de la empresa Eiser.

Por todo esto, el Ciadi decidió anular el laudo; además, fue la primera vez que se anuló un caso por esta razón. En febrero de 2021, el gobierno de Guatemala pidió al Ciadi que anulara el fallo de otro caso similar en el que Alexandorov también participó. De nuevo, el abogado no reveló que tenía una relación comercial con uno de los peritos.

En los juicios del Ciadi, cada involucrado propone a uno de los tres mediadores. Así, en el caso de México y First Majestic Group, la empresa propuso a Alexandorov el 31 de marzo.

Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/15/politica/first-majestic-silver-contrata-a-controvertido-abogado-en-disputa-fiscal-con-mexico/

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