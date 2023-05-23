¡Visita el stand de Libertex para tener una oportunidad de ganar las camisetas oficiales firmadas del FC Bayern y el Tottenham Hotspur! Libertex está encantada de participar en el mayor evento de trading de México, "Money Expo Mexico" los días 24 y 25 de mayo. Este prestigioso evento recibirá a más de 3000 asistentes de todos los rincones del mundo del trading. Tanto los asistentes como los expositores tendrán la oportunidad de aprender y conectarse con traders, instituciones financieras, afiliados, brokers, proveedores de servicios y más.

Qué esperar de la "Money Expo México"

Habrá un calendario de eventos a lo largo de los dos días, con el objetivo de ayudar a las personas del sector financiero a aumentar sus conocimientos y su red de contactos. Money Expo reunirá a algunos de los expertos más destacados del sector, quienes en conferencias abiertas a todos los asistentes, compartirán conocimientos valiosos y aprendizajes basados en su experiencia. Estas charlas incluirán temas como acciones, materias primas, metales, productos de trading online e información general sobre la industria financiera. Además, los participantes podrán ser parte de una serie de actividades de networking diseñadas para crear conexiones fuertes y mostrar sus propias marcas o carteras.

Qué obtendrás de Libertex

Para Libertex será un placer asistir y aprovechar la oportunidad de mostrar su fuerte posición en el mercado y poner en relieve sus productos y servicios. En el stand 40, un lugar privilegiado junto a la cafetería y con una vista clara del escenario de la conferencia, los asistentes podrán conversar con representantes de Libertex que estarán encantados de responder a todas y cada una de sus preguntas. Como orgulloso Patrocinador Platinum del evento, Libertex ha diseñado una experiencia interactiva para que los asistentes puedan apreciar en profundidad su increíble plataforma de trading. A los asistentes se les ofrecerá una experiencia individualizada con un Experto en Trading de Libertex, y tendrán la libertad de hacer cualquier pregunta sobre el trading con Libertex y explorar a fondo la plataforma Libertex. Después de la experiencia con la plataforma, los visitantes del stand de Libertex podrán jugar en la “Rueda de la Fortuna de Libertex” y ganar varios premios geniales. ¡Como Socio de Trading Online Oficial del Tottenham Hotspur y del FC Bayern, Libertex también tendrá como gran premio para cuatro afortunados ganadores una de las camisetas oficiales (2 de cada club) firmadas por los mejores jugadores! Finalmente, entre los expertos que impartirán charlas durante las conferencias estará el analista de Libertex, David Luna, cuyo tema de conversación será "La clave para generar ganancias rápidas". Por supuesto, David también pasará por el stand de Libertex para conversar con los asistentes al evento.

Aprende, Practica y Tradea

"Money Expo México" es una oportunidad única para descubrir las marcas financieras más importantes del mundo, entre las que Libertex se destaca como un orgulloso líder de la industria con el respaldo de los 25 años de historia y experiencia de su grupo matriz (Libertex Group). Los representantes de Libertex estarán en el Stand 40 para recibir con entusiasmo a todos los que ansían mejorar sus habilidades, conocimientos y estrategias de inversión; o simplemente para experimentar la plataforma Libertex por primera vez. Con su amplia oferta de herramientas y enseñanzas invaluables, esta es una oportunidad que no debes dejar escapar. Para obtener más información y conocer los términos y condiciones,haga clic qui

Acerca de Libertex

Libertex, parte de Libertex Group, es un bróker online que ofrece CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas, Forex, ETF o criptomonedas, entre otros. Libertex ofrece además inversiones en acciones reales sin comisiones. A lo largo de los años, Libertex ha recibido más de 40 prestigioso premios y reconocimientos internacionales; includendo el de "Plataforma de Mayor Confianza en América Latina" (Ultimate Fintech, 2022). Libertex es el Socio Oficial de Trading Online del FC Bayern y el Tottenham Hotspur; uniendo así los apasionantes mundos del fútbol y el trading. Desde su fundación en 1997, Libertex Group ha crecido hasta convertirse en un conglomerado de diversas compañías que ofrecen sus servicios a millones de clientes en varios países alrededor del mundo.