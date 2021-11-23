La Miscelánea Fiscal del 2022 contiene cambios importantes a los controles volumétricos. La Miscelánea Fiscal para 2022 contiene varios cambios importantes en cuestiones de controles volumétricos p...

La Miscelánea Fiscal del 2022 contiene cambios importantes a los controles volumétricos. La Miscelánea Fiscal para 2022 contiene varios cambios importantes en cuestiones de controles volumétricos para combatir el huachicol fiscal. Los cambios que más han llamado la atención tienen que ver con prisión por no cumplir con los controles. El primero es una modificación al artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación; actualmente, el numeral establece lo siguiente:

Se impondrá sanción de 3 a 8 años de prisión a quien: I. No mantenga los controles volumétricos, o contando con éstos, se lleven a cabo en contravención con lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código. II. Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código. III. Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o inexactos en los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción I, apartado B de este Código.

La Miscelánea Fiscal para 2022 expande este artículo para incluir a quien:

No cuente con los controles volumétricos.

No cuente con los equipos y programas informáticos.

No cuente con los certificados.

A quien proporcione registros falsos sobre los controles a la autoridad.

A quien los altere.

A quien haya dado efecto fiscal a un comprobante fiscal expedido por un contribuyente en el listado del artículo 69-B que ampare la compra de algún hidrocarburo o petrolífero.

Además, la Miscelánea establece que se castigará con 6 a 12 años de prisión a quien enajene hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita. En entrevista con Reforma, Alejandro Montufar, director de Petrointelligence, dijo que aunque la medida podría funcionar para combatir el huachicol fiscal, también es excesiva. Para Alain Duthoy, socio de la firma Lexoil Consulting, para los comercializadores la obligación es imposible de cumplir, pues la mayoría no cuenta con infraestructura, sino que recurre a transportistas y empresas de almacenamiento. Con información de El CEO, El Valle y Reforma https://www.reforma.com/propone-el-sat-carcel-a-gasolineros-y-piperos/ar2301258

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