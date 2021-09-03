Conoce cómo detectar oficios falsos presuntamente emitidos por alguna autoridad fiscal. El 12 de agosto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alertó a los pagadores de impuest...

Conoce cómo detectar oficios falsos presuntamente emitidos por alguna autoridad fiscal. El 12 de agosto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alertó a los pagadores de impuestos para que tengan cuidado con los correos apócrifos. Pero recientemente, el ombudsman fiscal también sugirió a los contribuyentes tener cuidado con los oficios falsos. De acuerdo con la Prodecon, además de recibir correos electrónicos apócrifos, los contribuyentes pueden estar expuestos a que les envíen o entreguen supuestos oficios con información falsa, presuntamente emitidos, entre otras, por las siguientes autoridades:

Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El objetivo de los oficios falsos, es obtener datos personales e información de los contribuyentes, para tener acceso a sus recursos monetarios o para la comisión de algún acto ilícito.

¿Cómo detectar oficios falsos?

La Prodecon indicó que los oficios falsos, generalmente, contienen algunas de las siguientes inconsistencias:

El nombre de la supuesta autoridad, institución u organismo es incorrecto o está incompleto.

Contiene sellos o logotipos falsos o ilegibles.

La unidad administrativa, esto es, nombre de la oficina emisora, no existe.

El funcionario que firma el supuesto oficio no trabaja en la dependencia, o bien su firma, o su firma electrónica es falsa.

El nombre de la persona o empresa a la que va dirigido está incompleto, incorrecto, o únicamente se indica como “A quien corresponda”.

Contiene fundamentación legal que no es correcta, o bien, se citan leyes, reglamentos o decretos inexistentes.

Se indica que se tiene un supuesto adeudo y se incluyen mensajes de advertencia o amenaza, por ejemplo, embargos o cancelación de cuentas bancarias, si éste no es pagado a determinada persona, o bien, se incluye un número de cuenta bancaria a efecto de que sea depositada la cantidad presuntamente determinada.

El texto del oficio apócrifo contiene errores ortográficos.

Se incluyen correos o números telefónicos no oficiales.

En el contenido del oficio se le informa que personal de la supuesta dependencia o institución ingresará a tu domicilio o al de la empresa, para realizar una supuesta auditoría o inventario de los bienes.

Te solicitan que ingreses datos a través de ligas que se incluyen en el supuesto oficio, o bien, correos electrónicos para que envíes, además de diversos datos, documentación.

Los contribuyentes pueden recibir los oficios falsos por correo electrónico o por un supuesto notificador. En caso de que reciban un documento de dudosa procedencia, pueden acercarse a la Prodecon para verificar si es oficial o falso. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 12 de agosto de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.