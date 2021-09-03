Conoce cómo detectar oficios falsos presuntamente emitidos por alguna autoridad fiscal. El 12 de agosto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alertó a los pagadores de impuestos para que tengan cuidado con los correos apócrifos. Pero recientemente, el ombudsman fiscal también sugirió a los contribuyentes tener cuidado con los oficios falsos. De acuerdo con la Prodecon, además de recibir correos electrónicos apócrifos, los contribuyentes pueden estar expuestos a que les envíen o entreguen supuestos oficios con información falsa, presuntamente emitidos, entre otras, por las siguientes autoridades:

  • Servicio de Administración Tributaria (SAT).
  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
  • Comisión Nacional del Agua (Conagua).
  • Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El objetivo de los oficios falsos, es obtener datos personales e información de los contribuyentes, para tener acceso a sus recursos monetarios o para la comisión de algún acto ilícito.

¿Cómo detectar oficios falsos?

La Prodecon indicó que los oficios falsos, generalmente, contienen algunas de las siguientes inconsistencias:

  • El nombre de la supuesta autoridad, institución u organismo es incorrecto o está incompleto.
  • Contiene sellos o logotipos falsos o ilegibles.
  • La unidad administrativa, esto es, nombre de la oficina emisora, no existe.
  • El funcionario que firma el supuesto oficio no trabaja en la dependencia, o bien su firma, o su firma electrónica es falsa.
  • El nombre de la persona o empresa a la que va dirigido está incompleto, incorrecto, o únicamente se indica como “A quien corresponda”.
  • Contiene fundamentación legal que no es correcta, o bien, se citan leyes, reglamentos o decretos inexistentes.
  • Se indica que se tiene un supuesto adeudo y se incluyen mensajes de advertencia o amenaza, por ejemplo, embargos o cancelación de cuentas bancarias, si éste no es pagado a determinada persona, o bien, se incluye un número de cuenta bancaria a efecto de que sea depositada la cantidad presuntamente determinada.
  • El texto del oficio apócrifo contiene errores ortográficos.
  • Se incluyen correos o números telefónicos no oficiales.
  • En el contenido del oficio se le informa que personal de la supuesta dependencia o institución ingresará a tu domicilio o al de la empresa, para realizar una supuesta auditoría o inventario de los bienes.
  • Te solicitan que ingreses datos a través de ligas que se incluyen en el supuesto oficio, o bien, correos electrónicos para que envíes, además de diversos datos, documentación.

Los contribuyentes pueden recibir los oficios falsos por correo electrónico o por un supuesto notificador. En caso de que reciban un documento de dudosa procedencia, pueden acercarse a la Prodecon para verificar si es oficial o falso. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 12 de agosto de 2021.

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