Esto representa una disminución de hasta cinco pesos con respecto al precio que se venía manejando.

Son varios los factores que determinan el precio final de la gasolina en nuestro país. Entre ellos se encuentra el precio internacional del petróleo; además hay que considerar los precios de logística, transporte, almacenamiento, impuestos (IEPS e IVA), y el margen de ganancia de las gasolineras. También influyen en el precio final los estímulos fiscales, que se utilizan para moderar las variaciones del precio en caso de que alguno de los factores suba considerablemente.

¿Qué causó la baja de precio del petróleo?

Por la coyuntura se pensaría que lo que ha ocasionado el desplome del costo del crudo es la crisis sanitaria que el mundo vive por el coronavirus covid-19, sin embargo es no es el único factor, pues la baja en la demanda derivada del detenimiento de ciudades enteras sólo fue el comienzo. A la crisis económica que está causando esta pandemia se le suma otro factor: la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita. Esto ocurrió luego de que Arabia Saudita, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no pudo concretar un acuerdo con Rusia para recortar la producción de crudo. Las hostilidades provocaron el desplome de su precio mundialmente, lo que influye directamente en el coso final de la gasolina. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2019/06/precio-de-la-gasolina-como-se-calcula-en-mexico-cuanto-ganan-los-gasolineros-sin-rastrillo/ Al respecto, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace unos días mencionó que no necesariamente la disminución en el precio del petroleo se va a reflejar en lo que pagan los consumidores. En muchos lugares su precio ha disminuido, sin embargo, en otros ha permanecido igual. Esto se debe a que los concesionarios de las gasolineras en algunos casos han decidido mantener los precios a pesar de la baja en el precio del petróleo, para aumentar sus márgenes de ganancia. Tenemos que en algunos lugares de México el costo de la gasolina ha disminuido drásticamente; usuarios han reportado que el litro de gasolina lo han conseguido en alrededor de 16 pesos. Por otro lado, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, se refirió a ciertas gasolineras como "pasadas de lanza". Puso como ejemplo la gasolinera de British Petroleum, que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, en donde el litro se vende a 23.29 pesos. Algunos consumidores han reportado en sus redes sociales que en la Ciudad de México han podido conseguir el litro de gasolina en entre los 16 y 18 pesos.

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