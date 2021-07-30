Para mejorar la recaudación en las aduanas, la ANAM deberá resolver el problema de la corrupción. De enero a mayo de 2021, los impuestos a la importación han recaudado 26,893 millones de pesos. Est...

Para mejorar la recaudación en las aduanas, la ANAM deberá resolver el problema de la corrupción. De enero a mayo de 2021, los impuestos a la importación han recaudado 26,893 millones de pesos. Esto representa un aumento de 9.9% frente al mismo periodo de 2020. Además, en el primer trimestre del año, la Administración General de Aduanas (AGA) tuvo ingresos por 232 mil millones de pesos. Estos ingresos provienen de diversos impuestos:

Impuesto al Valor Agregado (IVA): 172 mil millones de pesos; es decir, 74% del total.

Impuesto General de Importación: 16 mil millones de pesos; es decir, 6.9%.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): 42 mil millones; es decir, 18%.

Nueva ANAM traerá más recaudación

Hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el que se creará la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que reemplazará a la Administración General de Aduanas (AGA), que hoy en día forma parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Cuando se concrete el traspaso, la ANAM controlará los bienes, ingresos, fondos y fideicomisos relacionados a las aduanas que hoy en día controla el SAT. De acuerdo con algunos especialistas, la creación de la ANAM llevará a una mayor recaudación en aduanas. En entrevista con Reforma, Antonio Barragán, director general del despacho Intrade Consultores, explicó que el nuevo organismo podrá enfocarse en combatir la corrupción en aduanas; con esto, mejorará la recaudación que se pierde todos los días por productos que no pagan impuestos.

ANAM deberá combatir con la corrupción

En entrevista con El Economista, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el mayor problema de la ANAM será la corrupción en aduanas. La corrupción permite el contrabando de armas de fuego, drogas y combustible; esto a su vez hace que el fisco pierda ingresos y que se vulnere la seguridad nacional. Con información de El Economista y Reforma https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impuestos-a-la-importacion-acumulan-26800-mdp-a-mayo-20210727-0113.html https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Corrupcion-el-mayor-reto-de-las-aduanas-expertos-20210726-0108.html https://www.reforma.com/preven-mayor-recaudacion-con-agencia-de-aduanas/ar2221540

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