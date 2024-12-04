El salario mínimo en México aumentará un 12% a partir del 1 de enero de 2025; este ajuste beneficiará tanto a la zona general como a la frontera norte

El salario mínimo en México aumentará un 12% a partir del 1 de enero de 2025; este ajuste beneficiará tanto a la zona general como a la frontera norte

El Gobierno de México anunció que, a partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo tendrá un aumento del 12%. Este ajuste fue aprobado de manera unánime por representantes de los sectores empresariales, sindicales y gubernamentales.

¿Cómo quedarán los salarios mínimos?

El incremento se aplicará de la siguiente manera:

⁠Zona libre de la frontera norte: Actual: $374.89 pesos diarios ($12,596 mensuales). Nuevo: $419.88 pesos diarios.

⁠Zona general: Actual: $248.93 pesos diarios ($7,467 mensuales). Nuevo: $278.80 pesos diarios ($8,364 mensuales).



También se actualizarán los salarios mínimos profesionales para 61 ocupaciones, según detalló el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Impacto del incremento

El Secretario Bolaños destacó los avances logrados gracias a la política salarial de los últimos años:

⁠Recuperación histórica : El poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido un 135% desde el inicio de la administración actual.

: El poder adquisitivo del salario mínimo ha crecido un 135% desde el inicio de la administración actual. ⁠ Mayor poder de compra : Con este aumento, los trabajadores podrán adquirir más productos básicos en comparación con 2024.

: Con este aumento, los trabajadores podrán adquirir más productos básicos en comparación con 2024. ⁠Histórico en la frontera norte : El salario mínimo superará el máximo alcanzado desde 1976 en esta región.

: El salario mínimo superará el máximo alcanzado desde 1976 en esta región. ⁠Reducción de la pobreza : Según la CONASAMI, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2022.

: Según la CONASAMI, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2022. ⁠Brecha salarial de género: Se ha reducido en un 29% a nivel nacional.

Reacciones al anuncio

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que este aumento reafirma su compromiso con el bienestar de los trabajadores mexicanos. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apoyó la medida, destacando que llega en un contexto de baja tasa de desempleo y estabilidad económica.