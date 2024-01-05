El convenio conocido como Instrumento Multilateral está destinado a complementar los Tratados para Evitar la Doble Tributación existentes El 15 de marzo de 2023, México ratificó el Convenio Multilateral para Implementar las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales Destinadas a Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios. El convenio es conocido como Instrumento Multilateral o MLI por sus siglas en inglés, e inició sus efectos a partir del 1 de enero de 2024, según reporta la consultora Fiscalia. El MLI está destinado a complementar los Tratados para Evitar la Doble Tributación (TEDT) existentes. Pero aclara que el MLI no es un sustituto para estos, sino que funciona para los practicantes de la profesión fiscal, como un protocolo adicional para la interpretación y aplicación de los TEDT.

Incluyen referencia a Instrumento Multilateral en RMF para 2024

Fiscalia explicó que debido a que el MLI surte efectos en México, las reglas de carácter general fueron adoptadas con este instrumento en consideración. Al respecto, en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, se modificó la Regla 2.1.29., para incluir la referencia a la Convención Multilateral. Es decir, al MLI. La regla citada fue actualizada, para indicar que no procederá la solicitud de un inicio de procedimiento amistoso cuando:

Se presente fuera de los plazos establecidos en la Convención Multilateral

Se trate de una cuestión de derecho interno que no contravenga alguna disposición de la Convención Multilateral.

Fiscalia considera que el uso del MLI en la interpretación y aplicación de TEDT es compleja, y sigue siendo materia de estudio para los profesionistas del área fiscal. Por eso, es conveniente ahondar en la forma en que este instrumento convive con el resto de los mecanismos para evitar la doble tributación.