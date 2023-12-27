La autoridad no se ha manifestado sobre la posible convivencia temporal de las versiones 1.1 y 2.0 del complemento de facturación El 19 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributari...

La autoridad no se ha manifestado sobre la posible convivencia temporal de las versiones 1.1 y 2.0 del complemento de facturación El 19 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributario presentó la versión 2.0 del Complemento de Comercio Exterior (CCX) para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. La nueva versión del complemento tiene una fecha programada para iniciar su vigencia el 18 de enero de 2024, según reporta Fiscalia. Entre otros, la consultora indica que la nueva versión del complemento tiene los siguientes cambios:

La nueva versión tiene cambios en la estructura, porque se modificaron los nodos y atributos.

La cadena original se modifica porque se eliminan los siguientes campos: TipoOperacion Subdivision

Algunas validaciones se modifican:

Campo Validación Exportacion Se indica que, en el CFDI, cuando el valor del campo sea 04, el complemento puede o no existir. Cuando sea 03, se debe omitir. TipoOperacion Se elimina la validación que indica que si la clave registrada en este atributo es 2, deben existir los siguientes atributos: ClaveDePedimento, CertificadoOrigen, Incoterm, Subdivision, TipoCambioUSD, TotalUSD y Mercancias FacAtrAdquirente Se elimina la validación del atributo FacAtrAdquirente. NumCertificadoOrigen Para el campo NumCertifcadoOrigen, si el valor registrado en el campo CertificadoOrigen es 1, este campo deberá registrarse; en caso contrario, no debe existir. Incoterm Se agrega esta validación que indica que si el atributo "cfdi:Comprobante:Exportacion" contiene la clave "02", este campo deberá contener un valor del catálogo catComExt:c_INCOTERM. Cuando el valor registrado sea la clave "04", este campo se puede omitir. Mercancias Se elimina la indicación de que al menos uno de los elementos registrados en cfdi:Comprobante:Conceptos debe tener un registro relacionado en el nodo Mercancías, donde el atributo cce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:Noldentificacion sea igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:Noldentificacion.

Los nuevos catálogos del complemento 2.0 contienen los siguientes cambios con respecto a los del 1.1:

Catálogo Modificación c_Estados Se elimina la clave DIF, correspondiente al Distrito Federal, que ya había sido descontinuado el 30 de junio de 2023. _FraccionArancelaria Se eliminan 17 fracciones relativas a productos de tabaco, algunos lácteos y hojas de maíz. c_RegimenFiscal No presenta cambios, pero siguen sin incluir la clave: 626 RESICO. c_TipoOperacion Mantiene la fecha de fin de vigencia para el 17 de enero de 2024. c_UnidadAduana Se agrega la clave 22-Carat.

A la fecha no se ha mencionado nada por parte de la autoridad sobre la posible convivencia temporal de las versiones 1.1 y 2.0. Por eso, Fiscalia considera necesario que los departamentos de sistemas de las empresas comiencen a trabajar en estos cambios cuanto antes, para estar en posibilidades de utilizar la nueva versión a partir del 18 de enero de 2024.