Una propuesta del Paquete Económico podría hacer que más contribuyentes busquen los acuerdos conclusivos, lo que aumentaría la recaudación. Entre enero y agosto de 2021, los acuerdos conclusivos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recaudaron 16 mil millones de pesos. Eso supera en 530 millones de pesos lo que se recaudó durante todo 2020. En entrevista con El Economista, Luis Fernando Balderas Espinosa, subprocurador de Acuerdos Conclusivos de la Prodecon, dijo con el paso actual se superará en 20% lo recaudado el año pasado. Hasta el 17 de septiembre, la Prodecon ha admitido 1,507 solicitudes de acuerdos conclusivos. Esto es un aumento de 16% frente al mismo periodo de 2020. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Procuraduría ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco.

Acuerdos conclusivos podrían ser más atractivos en 2022

Una propuesta del Paquete Económico 2022 busca que los acuerdos conclusivos tengan un plazo máximo de 12 meses para resolverse. Para esto se haría una reforma al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. Actualmente no hay un límite para el tiempo que pueda durar un acuerdo conclusivo. Sin embargo, Balderas señaló que cerca del 80% de los procedimientos se terminan en un plazo menor a 12 meses. En entrevista con El Heraldo de México, Balderas Espinosa explicó que la medida hará que aumente la demanda del acuerdo conclusivo y la recaudación derivada de él. La idea es agilizar el proceso y que se termine en el menor tiempo posible. Con la medida se evitarían las largas prórrogas por parte de la autoridad y se dará certeza jurídica al contribuyente sobre la duración del procedimiento. Con información de El Economista y El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/22/prodecon-sat-van-por-mas-recaudacion-para-el-paquete-economico-2022-337557.html https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-ocho-meses-la-Prodecon-ayudo-al-SAT-con-16084-millones-20210922-0158.html

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