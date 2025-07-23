El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no desaparece ni será reemplazada. Conoce qué datos incluye, cómo tramitarla y por qué no pueden exigírtela para facturar En días recientes circularon notas periodísticas que aseguraban la eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió al paso y aclaró que la CSF no desaparece ni será reemplazada; sigue siendo el documento que permite a cada contribuyente conocer la información registrada en el RFC.

SAT aclara que es falsa la información respecto a una supuesta eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal. pic.twitter.com/C1EfMO4fv4

— SATMX (@SATMX) July 23, 2025

No te pueden negar la factura por no entregar tu CSF

La autoridad recordó que condicionar la emisión de facturas a la entrega de la CSF, la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) o la Cédula de Datos Fiscales (CDF) es una práctica fiscal indebida. Si compras un producto o contratas un servicio, la factura debe emitirse con los datos que proporciones, sin exigir documentos adicionales.

Qué es cada documento y para qué sirve

Documento Contenido principal Función Cómo se obtiene ¿Obligatorio para facturar?
Constancia de Situación Fiscal (CSF) CIF con QR, CURP, nombre completo, domicilio fiscal, régimen y obligaciones Verificar los datos inscritos en el RFC En línea o en cualquiera de las 162 oficinas del SAT No
Cédula de Identificación Fiscal (CIF) Datos básicos del RFC y un código QR Acreditar tu inscripción ante el SAT Portal del SAT No
Cédula de Datos Fiscales (CDF) Nombre, código postal y régimen fiscal Compartir datos mínimos de facturación Portal del SAT No

Cómo tramitar la CSF sin complicarte

  • En línea: Ingresa al portal del SAT con RFC y contraseña o e.firma.
  • Presencial: Acude a cualquiera de las 162 oficinas del SAT con identificación oficial y tu RFC.

“Para el SAT es fundamental que las y los contribuyentes cuenten con información precisa, a fin de evitar que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales se vea afectado por noticias equívocas”, señaló la autoridad en su tarjeta informativa.