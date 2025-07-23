El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no desaparece ni será reemplazada. Conoce qué datos incluye, cómo tramitarla y por qué no pueden exigírtela para facturar En días recientes circularon notas periodísticas que aseguraban la eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió al paso y aclaró que la CSF no desaparece ni será reemplazada; sigue siendo el documento que permite a cada contribuyente conocer la información registrada en el RFC.
SAT aclara que es falsa la información respecto a una supuesta eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal. pic.twitter.com/C1EfMO4fv4
— SATMX (@SATMX) July 23, 2025
No te pueden negar la factura por no entregar tu CSF
La autoridad recordó que condicionar la emisión de facturas a la entrega de la CSF, la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) o la Cédula de Datos Fiscales (CDF) es una práctica fiscal indebida. Si compras un producto o contratas un servicio, la factura debe emitirse con los datos que proporciones, sin exigir documentos adicionales.
Qué es cada documento y para qué sirve
|Documento
|Contenido principal
|Función
|Cómo se obtiene
|¿Obligatorio para facturar?
|Constancia de Situación Fiscal (CSF)
|CIF con QR, CURP, nombre completo, domicilio fiscal, régimen y obligaciones
|Verificar los datos inscritos en el RFC
|En línea o en cualquiera de las 162 oficinas del SAT
|No
|Cédula de Identificación Fiscal (CIF)
|Datos básicos del RFC y un código QR
|Acreditar tu inscripción ante el SAT
|Portal del SAT
|No
|Cédula de Datos Fiscales (CDF)
|Nombre, código postal y régimen fiscal
|Compartir datos mínimos de facturación
|Portal del SAT
|No
Cómo tramitar la CSF sin complicarte
- En línea: Ingresa al portal del SAT con RFC y contraseña o e.firma.
- Presencial: Acude a cualquiera de las 162 oficinas del SAT con identificación oficial y tu RFC.
“Para el SAT es fundamental que las y los contribuyentes cuenten con información precisa, a fin de evitar que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales se vea afectado por noticias equívocas”, señaló la autoridad en su tarjeta informativa.