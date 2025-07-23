El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no desaparece ni será reemplazada. Conoce qué datos incluye, cómo tramitarla y por qué no pueden exigírtela para facturar En días recientes cir...

El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal no desaparece ni será reemplazada. Conoce qué datos incluye, cómo tramitarla y por qué no pueden exigírtela para facturar En días recientes circularon notas periodísticas que aseguraban la eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió al paso y aclaró que la CSF no desaparece ni será reemplazada; sigue siendo el documento que permite a cada contribuyente conocer la información registrada en el RFC.

SAT aclara que es falsa la información respecto a una supuesta eliminación o sustitución de la Constancia de Situación Fiscal. pic.twitter.com/C1EfMO4fv4 — SATMX (@SATMX) July 23, 2025

No te pueden negar la factura por no entregar tu CSF

La autoridad recordó que condicionar la emisión de facturas a la entrega de la CSF, la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) o la Cédula de Datos Fiscales (CDF) es una práctica fiscal indebida. Si compras un producto o contratas un servicio, la factura debe emitirse con los datos que proporciones, sin exigir documentos adicionales.

Qué es cada documento y para qué sirve

Documento Contenido principal Función Cómo se obtiene ¿Obligatorio para facturar? Constancia de Situación Fiscal (CSF) CIF con QR, CURP, nombre completo, domicilio fiscal, régimen y obligaciones Verificar los datos inscritos en el RFC En línea o en cualquiera de las 162 oficinas del SAT No Cédula de Identificación Fiscal (CIF) Datos básicos del RFC y un código QR Acreditar tu inscripción ante el SAT Portal del SAT No Cédula de Datos Fiscales (CDF) Nombre, código postal y régimen fiscal Compartir datos mínimos de facturación Portal del SAT No

Cómo tramitar la CSF sin complicarte

En línea: Ingresa al portal del SAT con RFC y contraseña o e.firma.

Ingresa al portal del SAT con RFC y contraseña o e.firma. Presencial: Acude a cualquiera de las 162 oficinas del SAT con identificación oficial y tu RFC.

“Para el SAT es fundamental que las y los contribuyentes cuenten con información precisa, a fin de evitar que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales se vea afectado por noticias equívocas”, señaló la autoridad en su tarjeta informativa.