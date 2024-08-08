Los medios de defensa fiscal permiten impugnar resoluciones, actos administrativos, y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales En México, los contribuyentes tienen varios medios de d...

Los medios de defensa fiscal permiten impugnar resoluciones, actos administrativos, y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales En México, los contribuyentes tienen varios medios de defensa fiscal para proteger sus derechos frente a actos de las autoridades fiscales que consideren ilegales o injustos. Los medios de defensa fiscal permiten impugnar resoluciones, actos administrativos, y cualquier otra acción que afecte sus intereses fiscales.

¿Qué son los medios de defensa fiscal?

De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar Lara, los medios de defensa fiscal son herramientas que el contribuyente tiene a su disposición para oponerse a la actuación de la autoridad por considerar que tal determinación o acto no está apegado a la ley o afecta sus intereses. Como tal, pueden ser la presentación de un recurso administrativo o un juicio contencioso administrativo –contra las resoluciones definitivas– o un amparo.

Procedimiento para el uso de los medios de defensa fiscal

En un texto publicado por Soy Conta, la especialista indicó que el procedimiento para ejercer los medios de defensa fiscal puede variar dependiendo del caso concreto y de la autoridad fiscal involucrada. En este contexto, la contadora expuso algunos aspectos del procedimiento para el uso de los medios de defensa fiscal:

Identifica el acto impugnable y determina las razones por las cuales consideras que la determinación es errónea o injusta. Evalúa el caso para establecer cuáles son los medios más adecuados para tu situación. Respeta los plazos establecidos para la presentación de cada mecanismo y cumple con todos los requisitos formales establecidos en la ley. Esto incluye presentar la documentación requerida para dar inicio a las acciones de investigación.

Principales medios de defensa fiscal

Entre los medios de defensa fiscal que los contribuyentes pueden utilizar se encuentran los siguientes:

Recurso de revocación

Es un recurso administrativo que se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado. Su objetivo es revocar, modificar o anular el acto administrativo impugnado. Se debe interponer dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto.

Juicio de Nulidad (contencioso administrativo)

Es un juicio que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Su objetivo es obtener la nulidad del acto administrativo impugnado. Se debe presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto. Se inicia con la presentación de una demanda, y el tribunal resolverá si el acto impugnado es nulo o válido.

Juicio de amparo

Es un medio de defensa constitucional que protege los derechos humanos de los contribuyentes. Su objetivo es proteger al contribuyente contra actos de autoridad que violen derechos humanos. Se debe presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto. Se interpone ante un Juez de Distrito, y puede ser directo (contra sentencias definitivas) o indirecto (contra actos administrativos).

Queja administrativa

Es un recurso que se interpone ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Su objetivo es solicitar la intervención de la Prodecon para mediar y resolver conflictos fiscales. No tiene un plazo específico, pero se recomienda presentarla lo antes posible. Se presenta por escrito, explicando el problema y solicitando la intervención de la Prodecon.

Consulta administrativa

Es una solicitud que se presenta ante las autoridades fiscales para obtener una interpretación oficial sobre la aplicación de disposiciones fiscales. Su objetivo es aclarar dudas sobre la interpretación y aplicación de la normativa fiscal. No tiene un plazo específico, y se presenta por escrito, planteando las preguntas y proporcionando toda la información relevante.

Herramientas y recursos para la defensa fiscal

Mabel Salazar señaló que la Prodecon constituye un mecanismo no jurisdiccional, e indicó que cuenta con los siguientes servicios:

Quejas y reclamaciones

Asesorías

Representación legal y defensa

Acuerdos conclusivos

Además, aclaró que aunque no es un medio de defensa, sí es un organismo público que ayuda a cualquier pagador de impuestos afectado por algún acto de las autoridades fiscales. Todo esto con la intención de proteger los derechos de los contribuyentes. Conocer y utilizar estos medios adecuadamente puede evitar perjuicios económicos y legales, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos en el ámbito fiscal.