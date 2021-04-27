La reforma en materia de subcontratación prohíbe el outsourcing e insourcing.

El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia de subcontratación. Por eso, desde el sábado 24 de abril están prohibidos el outsourcing e insourcing.

Plazo para que las empresas se regularicen

La reforma prevé un plazo de 90 días a partir de la puesta en marcha del Registro Nacional de Subcontratistas para que las compañías regularicen al personal que estaba contratado vía outsourcing. Sin embargo, el plazo de 90 días no se aplica en el caso de insourcing. Esto se debe a que se trata de una modalidad en la que los trabajadores están contratados por una “nominera”, que está relacionada directamente con la empresa principal sin ningún intermediario. Para una empresa que tiene a todos su personal en un insourcing y lo va a pasar a la empresa principal, no necesitan registrarse en ningún sitio, ni esperar lineamientos de la Secretaría del Trabajo para el registro, ni nada. Lo pueden hacer al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley. Esto lo indicó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo, al periódico El Financiero.

Desconocimiento y dudas en las empresas

David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, dijo que hay desconocimiento sobre los diferentes plazos para la regularización. Esto genera dudas en las empresas sobre qué va a pasar con la nómina de esta quincena, y sobre cómo le van a hacer para la migración del personal. “Comienza a haber muchas preguntas y revisión de alternativas. El principal temor son las sanciones que pudieran venir por parte del SAT”, dijo el especialista a El Financiero.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/26/insourcing-el-primero-en-desaparecer-con-nueva-ley/

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