El INPC de junio de 2020 fue de 106.743. Como cada mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó índice nacional del índice al consumidor (INPC), que es un indicador que mi...

El INPC de junio de 2020 fue de 106.743. Como cada mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicó índice nacional del índice al consumidor (INPC), que es un indicador que mide la variación en el tiempo de los precios de un conjunto de bienes y servicios, para medir la inflación. El valor correspondiente al mes de junio de 2020 es 106.743. Al comparar el INPC de junio de 2020 con el de junio del año pasado obtenemos que hubo un aumento anual de 3.33% en el precio de los bienes y servicios. Al compararlo con el valor del mes anterior, mayo de 2020, que fue de 106.162%, hallamos una variación del 0.55%. El INPC a su vez está compuesto por dos subíndices, el de precios subyacentes y el de precios no subyacentes. Este último se compone de los productos y servicios cuyos precios normalmente tienes variaciones abruptas (como los agropecuarios), o que están fijados en alguna medida por el gobierno (como los energéticos). El índice de precios subyacente incrementó 0.37% mensual y 3.71% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 1.12% mensual y 2.16% anual. La variación mensual dentro del índice de precios subyacente fue de 0.6% para los servicios y de 0.11% para las mercancías. Consulta el desarrollo histórico del INPC: https://www.elcontribuyente.mx/inpc/

¿Qué productos y servicios subieron más de precio?

Los productos y servicios y más subieron de precio respecto a mayo de 2020 son:

Gasolina Magna: 8.92%

Pollo: 8.28%

Gas doméstico LP: 3.24%

Gasolina Premium: 6.67%

Naranja: 18.09%

Frijol: 4.41%

Arroz: 6.89%

Refrescos envasados: 0.67%

Carne de res: 0.69%

Electricidad: 0.94%

¿Qué productos y servicios bajaron más de precio?

Los productos y servicios y más bajaron de precio respecto a mayo de 2020 son:

Jitomate: -20.75%

Huevo: -7.81%

Chile serrano: -21.56%

Limón: -20.34%

Cerveza: -1.84%

Tomate verde: -16.29%

Cebolla: -11.73%

Chayote: -18.06%

Derechos por el suministro de agua: -1.45%

Calabacita: -13.14%

Desde el mes de abril y hasta que termine la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el INPC se midió utilizando medios electrónicos como internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías. Por estos medios, el Inegi obtuvo las cotizaciones de los productos y servicios, para obtener la medición en la variación de precios.

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