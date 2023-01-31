La clabe interbancaria se creó para dar mayor certeza y seguridad a las transferencias de un banco a otroLa clave bancaria estandarizada (Clabe) interbancaria es un número de 18 dígitos, único e irrepetible, asignado a cada cuenta bancaria, que busca dar mayor certeza y seguridad a las transferencias de un banco a otro. La clabe no sustituye el número de cuenta de cheques o de la tarjeta de débito, es sólo una referencia adicional. Este número está conformado por 18 dígitos, los tres primeros dígitos corresponden al código del banco de la cuenta bancaria. Los siguientes tres se asignan dependiendo la zona donde se encuentra el banco, después los 11 dígitos correspondientes a la cuenta bancaria y el último dígito lo asigna el banco para efectos de control. Para realizar una transferencia bancaria es necesario conocer el número de tarjeta, la clabe interbancaria o el teléfono (algunos bancos lo permiten) del receptor del dinero. En cambio, cuando el traspaso es entre cuentas del mismo banco sólo se ocupa el número de cuenta. Pero cuando se cuenta tanto con los números de la tarjeta como con la clabe interbancaria, ¿qué opción es más segura para realizar la operación bancaria?

¿Clabe o número de tarjeta?

De acuerdo con especialistas, existe un riesgo de realizar una transferencia bancaria sólo con los datos de la tarjeta de débito, pues en caso de que el emisor se llegara equivocar en algún número al realizar la operación, existe una probabilidad muy alta de que haya una numeración de tarjeta igual a la que se ingresó de manera errónea. Si el dinero le llega a la persona incorrecta, el proceso para recuperar el recurso será complicado, ya que el banco tendría que pedirle a su cliente que lo regreso, pero no puede obligar a hacerlo. En cambio, con la clabe interbancaria es prácticamente imposible que haya una similar a la del receptor, por lo que en caso de que el emisor se llegara a equivocar al momento de realizar la transferencia, el dinero se le regresará a su cuenta. Es importante señalar que los últimos 4 dígitos de la tarjeta son los importantes, ya que son los que diferencian de otras tarjetas, y los primeros 8 son casi los mismos en todas.