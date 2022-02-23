Los repartidores de aplicaciones deben declarar al SAT un impuesto de 8 por ciento, que es más alto en comparación con los que tienen los grandes sectores económicos De acuerdo con un estudio elabo...

Los repartidores de aplicaciones deben declarar al SAT un impuesto de 8 por ciento, que es más alto en comparación con los que tienen los grandes sectores económicos De acuerdo con un estudio elaborado por Oxfam México, los repartidores de comida contratados a través de aplicaciones digitales, pagan más impuestos en comparación con los grandes contribuyentes. La encuesta realizada en agosto pasado entre repartidores de Uber Eats, Didi Food, Rappi, Cornershop y Jokr muestra que están en desventaja en materia fiscal.

Ingresos de repartidores

Las personas repartidoras ganan 2 mil 85 pesos por semana en promedio, contemplando sus gastos de trabajo, según reporta Reforma. Estas utilidades generadas equivalen a 53 pesos promedio por hora trabajada. Las horas trabajadas por semana llegan a 40, en seis días de trabajo. En tanto, según información de El Universal, en promedio, las personas repartidoras ganan 2 mil 85 pesos por semana, con una mediana de mil 700 pesos. Este dato proviene del cálculo de restar a los ingresos promedio semanales que reportan las personas repartidoras (2 mil 562 pesos) los gastos y costos semanales reportados asociados con el uso de la aplicación y la realización de su trabajo. Así pues, estas utilidades generadas equivalen a 53 pesos promedio por hora trabajada, con una mediana de 40 pesos. Cuando les pagan un pedido o varios con efectivo, las personas repartidoras se lo quedan y al día siguiente de lo que trabajan les van descontando la “deuda”, lo que correspondería a la aplicación, del pedido en efectivo.

Impuestos a repartidores

Según el estudio realizado por Oxfam México, los repartidores deben declarar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un impuesto de 8 por ciento, que es más alto en comparación con los grandes sectores económicos que pagan tasas impositivas efectivas menores. Además, como señala el International Tax Review, sectores económicos como el minero pagan entre el 6.2 y el 6.9 por ciento; el farmacéutico, entre el 1.3 y 5 por ciento; y el manufacturero, entre el 1.2 y el 5 por ciento, dependiendo de la industria. "Las personas repartidoras pagan entre 1.1 y 6.8 por ciento más de impuestos que los grandes sectores económicos en México. Sin embargo, su contribución tributaria no les ha dado beneficios, ya que mencionaron que además del pago de impuestos, han tenido que recurrir al pago de un contador que les brinde una asesoría para poder realizar correctamente su declaración", afirmó Oxfam.