La modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se dio por recomendación del Grupo de Acción Financiera y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México El 3 de marzo, la Secretaría d...

La modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se dio por recomendación del Grupo de Acción Financiera y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México El 3 de marzo, la Secretaría de Hacienda publicó una Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, con los cambios se adicionan los supuestos de inclusión y eliminación en la lista de personas bloqueadas, a aquellos contribuyentes a que se refieren los párrafos cuarto y sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF). Esto es para prevenir la comisión de delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Por eso, se modificaron las disposiciones mencionadas, para incluir como personas sujetas de bloqueo de cuentas a las siguientes:

Aquellas que aparezcan en la lista de contribuyentes a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Cuando se encuentren en el supuesto del párrafo sexto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

La nota indica que lo anterior se hizo derivado de la Recomendación 4 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del contenido del Informe de Evaluación Mutua de México, emitido por dicho organismo en enero de 2018.