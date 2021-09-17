De acuerdo con un especialista de CCPM, en el REPSE hay empresas que registraron la actividad de suministro de personal, la cual ya está prohibida. Con la reforma al outsourcing o subcontratación l...

De acuerdo con un especialista de CCPM, en el REPSE hay empresas que registraron la actividad de suministro de personal, la cual ya está prohibida. Con la reforma al outsourcing o subcontratación laboral, se prohibió la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas.

Inscripción de servicios especializados en el REPSE

Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse en el padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). Como parte del proceso del REPSE, las empresas deben capturar las actividades que tienen dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o las que están en su objeto social, dependiendo si es una persona física o moral. Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), recientemente dijo que una de las equivocaciones que cometen las empresas en el REPSE es que registran actividades que no forman parte de su objeto social.

Algunas empresas simulan la prestación de servicios especializados

Sin embargo, Rolando Silva Briceño, integrante de la comisión técnica de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que también hay registros en el REPSE que se están generando por todas las actividades administrativas de las compañías, y eso no tiene nada de especializado. Hay registros, agregó el especialista, otorgados a empresas que tienen como actividad el suministro de personal. Es decir, registraron la actividad que quedó prohibida con la reforma al outsourcing, simulando que es un servicio especializado. En entrevista con El Contribuyente, el contador destacó que el REPSE es un registro, no un permiso. Por lo tanto, aclaró que la obtención del registro no significa que las actividades registradas fueron analizadas, evaluadas y autorizadas. Lo anterior se debe a que en el REPSE sólo se revisa la forma en la que se capturan los datos, que las empresas estén al corriente y se otorga un número. Por eso, Silva Briceño advirtió que la autoridad puede revisar y en muchos casos se va a dar cuenta que se utilizaron registros para hacer suministro de personal, que es una actividad que ya está prohibida. En este contexto, el especialista dijo que puede haber empresas que están ofreciendo suministro de personal, y que enseñan el REPSE a sus clientes para demostrar que no tienen ningún problema. Pero el integrante del Colegio de Contadores advirtió que quienes contraten dichos servicios se pondrían en riesgo, incluso de perder la libertad.

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