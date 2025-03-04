El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció que 163 empresas han registrado más de 55 mil 850 vacantes para ayudar a los paisanos deportados a reincorporarse al mercado laboral en México. Los ...

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció que 163 empresas han registrado más de 55 mil 850 vacantes para ayudar a los paisanos deportados a reincorporarse al mercado laboral en México. Los salarios oscilan entre 8,400 y 42,400 pesos, dependiendo de la experiencia y el puesto.

Empresas y sectores participantes

El programa "México te abraza" cuenta con la participación de grandes corporativos como FEMSA, Bimbo, Pepsico, Walmart, Coppel, Lala, Bayer, Xignus, Peñafiel y Lamosa. Recientemente, Grupo Carso, con empresas como América Móvil, Sanborns y Sears, se sumó ofreciendo 4,000 vacantes adicionales en varias entidades del país.

Ocupaciones con mayor demanda

Las principales áreas con oportunidades de empleo incluyen:

Ayudante general

Seguridad

Ventas

Obrero industrial

Operador de producción

Auxiliar de almacén

Trabajador del campo

Cajeros y choferes

Supervisores y técnicos de mantenimiento

Puestos con mejores salarios

Algunas de las vacantes mejor pagadas corresponden a:

Auditores

Choferes de carga

Ingenieros y técnicos especializados

Analistas de tesorería y control industrial

Supervisores de sanidad y electromecánicos

Ejecutivos de ventas y asesores comerciales

Gerentes y coordinadores de talento

Estados con más vacantes

Las entidades con mayor oferta de empleo para los repatriados son:

Nuevo León: 7,624 vacantes

7,624 vacantes Ciudad de México: 6,152 vacantes

6,152 vacantes Jalisco: 4,198 vacantes

4,198 vacantes Estado de México: 4,148 vacantes

4,148 vacantes Baja California: 2,949 vacantes

2,949 vacantes Guanajuato: 2,843 vacantes

Facilitación de empleo y perfilamiento de vacantes

Francisco Cervantes, presidente del CCE, explicó que mientras se obtenga más información sobre los perfiles laborales de los repatriados, será posible agilizar su contratación. “Las vacantes están disponibles para distintos niveles de experiencia, desde operativos hasta profesionales. A medida que esta oferta llegue a los puntos de repatriación, podremos identificar mejor las necesidades de cada persona y fortalecer la vinculación con empresas locales”, afirmó.

Llamado a más empresas para sumarse

Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, hizo un llamado a más empresas para que se sumen a este esfuerzo y ofrezcan oportunidades a los trabajadores que regresan al país. Este programa representa una gran oportunidad para miles de paisanos que buscan estabilidad laboral tras su retorno. Con una amplia variedad de vacantes en distintos sectores y niveles salariales competitivos, esta iniciativa busca facilitar la reinserción social y económica de quienes han sido deportados de EE.UU.