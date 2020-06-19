Según el presidente, el monto del fraude pudo haber sido por hasta 300 mil millones de pesos. En su conferencia mañanera del 16 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la próxima semana daría a conocer los pormenores de la evasión de impuestos hecha con facturas falsas durante los sexenios pasados. Dicho fraude asciende a entre 48 mil y 300 mil millones pesos. Aseguró que en él están implicados políticos y ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de los cuales se presentarán denuncias penales. “La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, hay involucrados del gobierno pasado y del otro, políticos. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema”, aseguró. El presidente también afirmó que se daría la oportunidad de regularizarse a los contribuyentes que hayan hecho uso de facturas falsas para disminuir sus impuestos. Dijo que se les haría llegar un requerimiento para regularizarse, y evitar así interponer decenas de miles de denuncias. “Vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo (usar facturas falsas), les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias, querellas”, aseguró. La evasión por facturas falsas se efectúa cuando un contribuyente adquiere facturas por operaciones que amparan operaciones inexistentes, que existen únicamente “en el papel”, y posteriormente utiliza los comprobantes para obtener deducciones. Como el costo en el mercado negro de estos comprobantes es menor que el impuesto que evitan pagar, muchas empresas ven en esta práctica ilegal un buen negocio. Las empresas que se dedican a la enajenación de estas facturas muchas veces son empresas fantasma, que solamente son creadas con el propósito de emitir estos comprobantes espurios, por lo que la captura de los responsables puede complicarse.

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