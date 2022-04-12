Conoce los días de vacaciones de Semana Santa de la autoridad fiscal para este año. La Semana Santa de 2022 se celebra del 10 al 16 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico. La mayoría de l...

Conoce los días de vacaciones de Semana Santa de la autoridad fiscal para este año. La Semana Santa de 2022 se celebra del 10 al 16 de abril, de acuerdo con el calendario litúrgico. La mayoría de las escuelas dan a los estudiantes toda la Semana Santa como periodo vacacional. Algunas empresas, aunque menos, también lo hacen. Otras sólo les dan jueves y viernes a sus trabajadores.

Descanso en materia laboral

En realidad, ninguna organización está obligada a dar estos días a sus trabajadores, pues según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) no se trata de días de descanso obligatorio. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, los descansos en esta temporada dependen de cada empresa o institución.

Días de descanso del SAT en Semana Santa

Recientemente, mediante su cuenta de twitter el SAT anunció que durante mes de abril aumentaría sus horarios de lunes a sábado para que los contribuyentes pudieran presentar la declaración anual de personas físicas, sin embargo, este ajuste no aplicó para los días 14, 15 y 16 de abril. Hay que recordar que el 14, 15 y 16 de abril el SAT no laborará al considerarse días inhábiles por la Semana Santa. El artículo 12 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los días que no se deben considerar en el cómputo de plazos fijados en días, entre los que menciona que se considerarán como tales los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales. Excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. La nota señala que a través de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, para este año se establecen como días inhábiles los días 14 y 15 de abril. Por eso, esos días no deberán computarse dentro de los plazos fijados en días, excepto para el caso de presentación de declaraciones y pago de contribuciones. En este contexto, Fiscalia recomienda tomar las reservas correspondientes para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones.