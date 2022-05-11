Los ingresos de YouTubers y TikTokers también pueden ser fiscalizados por el SAT a través de las transferencias bancarias que reciben Las personas que generan ingresos generando contenido a través de plataformas digitales como YouTube o Tik Tok deben pagar impuestos. Pero existen dudas sobre si los youtubers y tiktokers, o influencers de redes sociales, también tienen esta obligación. Ramiro Ávalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), recientemente dijo a Expansión que las plataformas pagan a los creadores de contenido por conceptos de actividades como la publicidad y views. Y ese ingreso está sujeto al pago de impuestos porque es producto de una actividad empresarial. El especialista explicó que los pagos de las plataformas a los generadores de contenido son a través de transferencias bancarias a cuentas que pueden estar en México o en el extranjero, y aunque estén fuera del país deben ser reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las plataformas no pagan en efectivo y las transferencias son rastreables. Es decir que habrá un momento en que la autoridad fiscal detecte ese ingreso, si no lo declara, detalló el vicepresidente del IMCP.

¿Cómo pagan impuestos los YouTubers?

Expansión indicó que si un YouTuber no está inscrito en el RFC, deberá hacerlo. Y explicó que el SAT ofrece distintos regímenes fiscales, por lo que deberá elegir uno de acuerdo a factores como su perfil profesional, nivel de ingresos en un año, si contratas personales, si compras equipo profesional.