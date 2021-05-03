El SAT superó la meta de recaudación por fiscalización de grandes contribuyentes en el primer trimestre del año. En febrero la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostr...

El SAT superó la meta de recaudación por fiscalización de grandes contribuyentes en el primer trimestre del año. En febrero la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, junto al administrador general de grandes contribuyentes de la institución, Antonio Martínez Dagnino, presentó el “Plan Maestro de Operación 2021” frente a los grandes contribuyentes. El plan maestro de la autoridad fiscal se centra en la implementación y mejora de lo siguiente:

Actos nuevos: repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).

repetir los métodos de cobro ágiles que fueron exitosos en ejercicios anteriores. Se priorizará los sectores económicos que tuvieron utilidades durante 2020. Habrá fiscalización estratégica respecto al impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA). **Actos en proceso:**incentivar la autocorrección en las auditorías en proceso, incluyendo argumentos claros y sólidos que permitan el acercamiento entre la autoridad y los contribuyentes. Se usará intensivamente las herramientas de programación y fiscalización introducidas con las reformas fiscales de los años 2019 y 2020. Además se harán intercambios de información con entidades extranjeras para detectar otras cuentas bancarias.

**Créditos fiscales en recursos de revocación:**la autoridad se propone evitar que el recurso de revocación sea visto por los contribuyentes como una segunda parte de las auditorías, acortando los tiempos para su resolución. Se concentrarán los recursos de revocación en donde sea susceptible lograr la conciliación voluntaria para evitar litigios costosos y prolongados.

**Control de saldos:**se programarán auditorías profundos en los casos en que se haya detectado irregularidades en la dictaminación de saldos a favor en el ISR o el IVA.

**Liquidaciones:**se revisará de forma constante la suficiencia y visibilidad de la garantía de pago otorgada, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal determinado.

Fiscalización da frutos

Recientemente, el SAT dio a conocer los resultados de recaudación del primer trimestre del año. De los 1.02 billones de pesos obtenidos, el 56%; es decir, 567 mil millones de pesos, vinieron de grandes contribuyentes. Como explica El Financiero, la mayor parte de esa recaudación vino del sector de servicios, que fue el más afectado por la pandemia. La recaudación de este sector fue de 369 mil millones de pesos. Para el sector industrial, la recaudación fue de 168 mil millones de pesos. Otros 27 mil millones de pesos vinieron del sector público; por último, casi tres mil millones de pesos vinieron de sectores no especificados. Para este periodo, el SAT tenía una meta de recaudación por fiscalización de grandes contribuyentes de 53 mil millones de pesos. En cambio, el fisco consiguió 165 mil millones de pesos por este concepto.

Récord en auditorías

En el primer trimestre de 2021, el SAT logró recaudar 112 mil millones de pesos sin judicialización. Esto representa un aumento de 38% frente al mismo periodo de 2020. En el primer trimestre, el SAT llevó a cabo 4,800 auditorías y aumentó su rentabilidad, ya que que por cada peso invertido en auditorías, recuperó 126.5. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Grandes-contribuyentes-significaron-56-de-la-recaudacion-tributaria-20210502-0074.html

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