Empresarios señalan que el gobierno se está financiando a expensas de los recursos que deberían estar en manos de las empresas como capital de trabajo El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce Noreste, Jesús Herrera Casso, reveló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está rechazando sistemáticamente las solicitudes de devolución de impuestos de las empresas o demorando hasta 12 meses la devolución de saldos a favor, dejándolas sin capital de trabajo para operar. Herrera explicó a Reforma que este desafío fiscal afecta especialmente a las empresas con una importante actividad de exportación, ya que el SAT está negando o rechazando las devoluciones de manera rutinaria. Este problema, según Herrera, ha ido empeorando desde el año 2023 y atribuyó este retraso a la intención del Gobierno de financiarse a expensas de los recursos que deberían estar en manos de las empresas como capital de trabajo. Además, comparó esta situación con el retraso en los pagos de empresas estatales a sus proveedores, citando el caso de Pemex, que acumula deudas de 10 a 12 meses, cuando lo habitual debería ser un plazo máximo de 60 días. Herrera también mencionó otros desafíos que enfrentan las empresas, como los retrasos en el pago de servicios cuando son proveedores del Gobierno y los altos costos logísticos derivados de la inseguridad, los asaltos carreteros, la escasez de operadores de transporte de carga y un tipo de cambio poco competitivo que encarece los costos de insumos y mano de obra en el mercado nacional. El dirigente empresarial resaltó la necesidad de una política industrial integral que aborde aspectos fiscales, de infraestructura y laborales, así como la importancia de incentivos alineados para las empresas. Además, expresó su preocupación por la incertidumbre generada por el contexto electoral en México y Estados Unidos en el año 2024, que podría resultar en medidas proteccionistas que limiten el libre flujo de mercancías entre los tres países a pesar de la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento, señaló, ninguno de los candidatos presidenciales ha presentado propuestas económicas que aborden estas preocupaciones.