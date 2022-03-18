Por única vez, disminuirá la edad para acceder a descuentos en el pago del predial, así como beneficios fiscales para micro y pequeñas empresas, para adultos mayores y otorgamiento de becas, programas sociales y créditos. El gobierno federal anunció un plan para acelerar la reactivación económica, durante la sesión del Consejo Económico, Social y Ambiental. En la Ciudad de México (CDMX), por única vez, durante dos años disminuirá la edad para acceder a descuentos en el pago del predial, así como beneficios fiscales para micro y pequeñas empresas, para adultos mayores y otorgamiento de becas, programas sociales y créditos. “El plan permitirá romper inercias y acelerará el progreso y el crecimiento de la ciudad en el siguiente trienio”, dijo Luz Elena González, secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX. En cuanto a los descuentos en el pago de predial, que se otorga a las personas de 60 años, se implementará la reducción de edad, por lo que se dará desde los 58 años, con una cuota fija bimestral de 55 pesos cuando el inmueble no exceda el valor correspondiente y en caso de hacerlo tendrán un 30 por ciento de descuento. Actualmente, el descuento al predial por edad en la capital es de la siguiente manera:

Descuentos en el pago del predial a partir de 58 años

Cuota fija de 55 pesos si el inmueble no excede los 2 millones 323 mil pesos

30% de descuento si el inmueble excede los 2 millones 323 mil pesos

El descuento al predial es parte del primer paquete: Apoyo a la economía social y popular, que también incluye:

Condonación de cuotas a adultos mayores en unidades habitacionales

Exención del impuesto sobre nómina a micro y pequeñas empresas por tres meses

Microcréditos de 10 mil pesos con 0% de interés

En cuanto a vivienda y construcción, la secretaria de Administración y Finanzas anunció que los desarrolladores sólo deberán presentar un estudio único que contemple el impacto urbano, social y ambiental, a través de una ventanilla digital ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que deberá resolver en no más de tres meses. Además, indicó que los nuevos desarrollos exentarán el pago de predial por los cinco años posteriores al inicio de las obras, con lo que buscan beneficiar al constructor y a quienes adquieran las viviendas. Y añadió que las micro y pequeñas empresas (Mipymes) recibirán la exención total del impuesto sobre nómina en los primeros tres meses de operación, además de que se revisarán los lineamientos de verificaciones, que habrá simplificación de trámites para quien quiera abrir un restaurante, de acuerdo con Reforma. Las medidas deberán publicarse en la Gaceta oficial para entrar en vigencia, lo que se prevé que ocurra mañana.