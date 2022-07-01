La cantante colombiana permanece imputada por seis delitos fiscales ante la autoridad hacendaria española. La famosa cantante Shakira ha enfrentado acusaciones de defraudación fiscal en España, debido a presuntas evasiones por un monto de 14,5 millones de euros, es decir, unos 316.4 millones de pesos. De acuerdo con una investigación realizada por la inspectora de Hacienda de España, Susana C. y publicada en El País, la intérprete colombiana mintió sobre su residencia en las Bahamas y pasó suficiente tiempo en España donde no pagó impuestos desde 2011.

Una vida lujosa

Los datos señalan que Shakira recibía clases particulares de francés y de zumba, que iba al peluquero dos veces por semana, que registró gastos en restaurantes y hoteles que pagaban sus asistentas con tarjetas de crédito de American Express. Hasta la inspectora española supo sabe que, cuando acudía a la clínica Teknon, donde dio a luz a sus hijos, lo hacía bajo el pseudónimo de Sila Prieto. Según reporta el diario, en 2011 la artista enfrentaba acusaciones de evasión de dinero, sin embargo, no pudo llevarse ante la justicia porque había prescrito. Se cerró con un acta de desacuerdo por la que la cantante pagó 24 millones de euros, la cuota defraudada. Asimismo, la fiscalía española informó que Shakira estuvo entre 2012 y 2014 más de la mitad del año más un día en España, es decir, 184 días, el mínimo para ser considerado residente fiscal. Y en 2014, la fiscal Carmen Martín Aragón, acusó a la cantante de haber cometido fraude fiscal por 14.5 millones de euros.

La evasión fiscal

De acuerdo con la investigación, la interprete de "Hips don't lie" y "Te felicito", registró 14 empresas “sin medios materiales ni humanos”, algunas en paraísos fiscales. Asimismo, el informe realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los Pandora Papers, revelaron que Shakira tiene tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Dichas compañías habrían sido abiertas en abril de 2019 a través del despacho panameño OMC, cuando ya se había dado a conocer que el fisco español investigando las finanzas de la artista colombiana. Según la cantante, se trata de sociedades constituidas “conforme a la legislación aplicable” y “muchísimo antes” de que estableciera en España su residencia habitual, esto es entre 2001 y 2009. En su momento, Shakira declaró que fueron “debidamente declaradas” a las autoridades tributarias españolas por medio del Impuesto del Patrimonio y el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el cual, es un impuesto que pagan las personas físicas que son residentes en España o contribuyentes de sus rentas obtenidas durante un año natural. De acuerdo con El País, el año clave es 2008, cuando la artista cede sus derechos de imagen a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, por un euro a otra en Luxemburgo. La empresa llamada Ace Entertainment firma un contrato con Live Nation, que garantiza a Shakira 300 millones en 10 años. La primera gira con esas condiciones es Sale el Sol. La cantante llega a un acuerdo con las autoridades de Luxemburgo para pagar un 2% de impuestos. Después, los ingresos casi netos “fluyen” de nuevo a las Islas Vírgenes Británicas y, de ahí, a una sociedad en las islas Caimán, Carpe Diem, y al bolsillo de la cantante. Los inspectores sí llevaron a la Fiscalía el fraude de 2012, 2013 y 2014. En esos tres años se embolsó 34,9 millones y dejó de pagar al fisco 14,5. Hacienda concluye que Shakira defraudó en el IRPF y se concluyó que la cantante defraudó también en patrimonio durante cuatro años, por lo que actualmente permanece imputada por seis delitos fiscales.