Si cuentas con un crédito Infonavit y fuiste víctima del sismo, cuentas con un seguro de daños por desastres naturales. En últimos días, algunas zonas de México han sufrido afectaciones por huracan...

Si cuentas con un crédito Infonavit y fuiste víctima del sismo, cuentas con un seguro de daños por desastres naturales. En últimos días, algunas zonas de México han sufrido afectaciones por huracanes, lluvias extremas, deslaves de cerros y hasta un sismo de fuerte intensidad. Los damnificados de estos desastres, que se cuentan por miles, en algunos casos han perdido electrodomésticos, muebles e incluso la totalidad de su casa. Más allá de los apoyos que los gobiernos estatal y federal entreguen a los afectados, es importante saber que los trabajadores que tiene un crédito vigente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuentan con un seguro de daños por desastres naturales. Si la vivienda se vio afectada por un sismo, huracán u otro fenómeno natural, el damnificado puede cobrar el seguro, siempre y cuando cumplas con los requisitos que solicita el instituto. https://twitter.com/Infonavit/status/1435605125914001410 De acuerdo con el Infonavit, este seguro permanece vigente durante el periodo del crédito y se puede ejercer siempre y cuando el trabajador esté al corriente con los pagos hasta la fecha del siniestro.

Las condiciones

Para activar el seguro se deben cumplir los siguientes estas condiciones:

Al momento de firmar el crédito hipotecario, el instituto protege el patrimonio en el caso de que se llegue a afectar por un evento natural, los cuales cataloga como: huracanes, inundaciones y/o caída de granizo o nieve, vientos tempestuosos y/o caída de árboles, incendios, terremotos o tornados. Este punto es importante, ya que menciona que antes de solicitar el seguro es importante considerar que este seguro se otorga siempre y cuando se esté al corriente con los pagos, de lo contrario el derechohabiente tendrá que firmar un convenio de regularización; este seguro no aplica para crédito Mejoravit, en ampliaciones o remodelaciones realizadas después de otorgarse el crédito.

Si tu crédito está cofinanciado con otra institución bancaria, este seguro solo aplica para el monto que está contratado con el Infonavit. A partir de la fecha del incidente el derechohabiente cuenta con dos años para hacer uso de este beneficio.

Para solicitar este seguro, si el siniestro afecta a más de una vivienda, se considera un siniestro masivo, se debe acudir como titular del crédito a las oficinas del Infonavit o realizar un reporte en el portal. Para esto se debe presentar el número de crédito, nombre completo, dirección y datos de contacto, posterior a esto, el instituto agendará la visita de un ajustador para calcular el valor de los daños.

Si el siniestro es individual, que solo afectó a una vivienda, el afectado debe descargar y llenar el formato de daños desde el portal del Infonavit en la opción “Tengo un crédito”, el formato es “Formato de reporte de daños anexo 1” y entregar la documentación descrita en tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

Este seguro cubre pérdida total: si no es posible habitar la vivienda, el instituto liquidará el crédito y entregará una carta de que fue informado el derechohabiente. Pérdida parcial: si son daños menores, el derechohabiente recibirá una orden de pago con el monto para cubrir las reparaciones.

Sea cual sea el caso, el instituto podrá contratar empresas para realizar las reparaciones.

Otras coberturas del seguro de daños