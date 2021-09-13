Si cuentas con un crédito Infonavit y fuiste víctima del sismo, cuentas con un seguro de daños por desastres naturales. En últimos días, algunas zonas de México han sufrido afectaciones por huracanes, lluvias extremas, deslaves de cerros y hasta un sismo de fuerte intensidad. Los damnificados de estos desastres, que se cuentan por miles, en algunos casos han perdido electrodomésticos, muebles e incluso la totalidad de su casa. Más allá de los apoyos que los gobiernos estatal y federal entreguen a los afectados, es importante saber que los trabajadores que tiene un crédito vigente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuentan con un seguro de daños por desastres naturales. Si la vivienda se vio afectada por un sismo, huracán u otro fenómeno natural, el damnificado puede cobrar el seguro, siempre y cuando cumplas con los requisitos que solicita el instituto. https://twitter.com/Infonavit/status/1435605125914001410 De acuerdo con el Infonavit, este seguro permanece vigente durante el periodo del crédito y se puede ejercer siempre y cuando el trabajador esté al corriente con los pagos hasta la fecha del siniestro.
Las condiciones
Para activar el seguro se deben cumplir los siguientes estas condiciones:
- Al momento de firmar el crédito hipotecario, el instituto protege el patrimonio en el caso de que se llegue a afectar por un evento natural, los cuales cataloga como: huracanes, inundaciones y/o caída de granizo o nieve, vientos tempestuosos y/o caída de árboles, incendios, terremotos o tornados.
- Este punto es importante, ya que menciona que antes de solicitar el seguro es importante considerar que este seguro se otorga siempre y cuando se esté al corriente con los pagos, de lo contrario el derechohabiente tendrá que firmar un convenio de regularización; este seguro no aplica para crédito Mejoravit, en ampliaciones o remodelaciones realizadas después de otorgarse el crédito.
Si tu crédito está cofinanciado con otra institución bancaria, este seguro solo aplica para el monto que está contratado con el Infonavit. A partir de la fecha del incidente el derechohabiente cuenta con dos años para hacer uso de este beneficio.
- Para solicitar este seguro, si el siniestro afecta a más de una vivienda, se considera un siniestro masivo, se debe acudir como titular del crédito a las oficinas del Infonavit o realizar un reporte en el portal. Para esto se debe presentar el número de crédito, nombre completo, dirección y datos de contacto, posterior a esto, el instituto agendará la visita de un ajustador para calcular el valor de los daños.
Si el siniestro es individual, que solo afectó a una vivienda, el afectado debe descargar y llenar el formato de daños desde el portal del Infonavit en la opción “Tengo un crédito”, el formato es “Formato de reporte de daños anexo 1” y entregar la documentación descrita en tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.
- Este seguro cubre pérdida total: si no es posible habitar la vivienda, el instituto liquidará el crédito y entregará una carta de que fue informado el derechohabiente. Pérdida parcial: si son daños menores, el derechohabiente recibirá una orden de pago con el monto para cubrir las reparaciones.
Sea cual sea el caso, el instituto podrá contratar empresas para realizar las reparaciones.
Otras coberturas del seguro de daños
Cobertura de enseres domésticos: Se entregará un apoyo de enseres domésticos, para este seguro, la vivienda debe de estar destruida totalmente o dañada parcialmente por un riesgo asegurado, siempre y cuando el acreditado viva en el domicilio.
Remoción de escombros y demolición: En caso de pérdida o daños a la vivienda, se indemnizará por los gastos de remoción de escombros, para que opere esta cobertura, la vivienda debe de estar destruida o dañada por un riesgo asegurado y se indemnizará por un importe equivalente al 10% del monto del daño a la vivienda dictaminado por la aseguradora.
Apoyo de renta: En caso de que la aseguradora determine las viviendas como pérdida total, se indemnizarán los gastos incurridos por concepto de renta. Para que opere esta cobertura, la vivienda deberá ser dictaminada como pérdida total a consecuencia de uno de los riesgos asegurados, el monto de este apoyo será determinado por la aseguradora a través de su despacho de ajustadores.
Indemnización adicional en pérdida total: En caso de que la aseguradora, a través de su despacho de ajustadores, determine pérdida total del inmueble, adicional al monto de la indemnización, será liquidado el saldo insoluto pendiente de amortizar a la fecha del siniestro, esta cobertura solo opera en caso de pérdida total de la vivienda y la afectación se hubiera derivado de alguno de los siguientes eventos: Riesgos hidrometeorológicos atribuibles a huracanes categoría III o superiores, en escala Saffir-Simpson en el punto de afectación, o bien, terremoto con una escala de 5.5 o mayor bajo la escala Richter o su equivalente a escala Magnitud Momento, así como tornados (fuertes vientos) categoría F2 o superiores en la escala Fujita-Pearson.
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