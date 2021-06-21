Para la jefa del SAT, una reforma fiscal que aumente impuestos o imponga nuevos no es necesaria. La semana pasada Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que se encontró un boquete fiscal de un billón y medio de pesos; es decir, casi la quinta parte del gasto público para 2021. De acuerdo con Buenrostro, la mitad de ese monto se deriva de la evasión y elusión de los grandes contribuyentes. Por esto, Buenrostro afirmó que no es necesaria una reforma fiscal que aumente impuestos. En su lugar, se debe trabajar en la fiscalización de grandes contribuyentes para recaudar más de este sector. La jefa del SAT dijo que se incluirá una miscelánea en el Paquete Económico 2022 con la que se podrán recaudar hasta 200 mil millones de pesos en el ejercicio de 2021.

Reforma fiscal sin aumento de impuestos

Desde hace algunos meses, hay una reforma fiscal cocinándose en México. Al respecto, el gobierno ha asegurado que esta no implicará un aumento de impuestos. Por el contrario, la reforma se centrará en estrategias alternas para incrementar la recaudación. Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los impuestos. En cambio, se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad laboral. A inicios de abril, en una conferencia con inversionistas internacionales, Yorio dijo que si se aplica correctamente la reforma, se podría recaudar el equivalente a tres puntos del PIB. Desde marzo, Buenrostro ha dicho que una miscelánea enfocada en grandes contribuyentes ayudaría a recaudar hasta 2% del PIB. Esto equivale a lo recaudado con la reforma fiscal de 2014, por lo que, según la funcionaria, una reforma que aumente impuestos no es necesaria.

Las tasas efectivas de ISR

El SAT dio a conocer sobre el boquete fiscal en el marco de la publicación de los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas del Impuesto sobre la Renta (ISR). La autoridad fiscal dio a conocer las tasas efectivas del ISR, con el objetivo de medir riesgos impositivos. Estos corresponden a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016 a 2019, sobre el padrón de grandes contribuyentes. Según Buenrostro, hay una evasión de 700 mil millones de pesos en las 40 actividades económicas. De acuerdo con el SAT, los 700 mil millones de pesos que se encontraron eludidos y evadidos entre grandes contribuyentes, representan apenas la revisión de 35% de los causantes de ISR en ese grupo.Con información de El Financiero y La Jornada https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/el-sat-detecta-evasion-y-elusion-de-isr-por-700-mil-mdp-en-grandes-contribuyentes/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/15/economia/la-mitad-del-hoyo-fiscal-de-grandes-contribuyentes-sat/

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