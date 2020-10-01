La norma que trata de prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, es insuficiente para medir el riesgo de salud emocional en los trabajadores que laboran bajo la modalidad de home-office LaNOM-035, que trata de prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y que está vigente desde octubre del año pasado, no está diseñada para el teletrabajo*.*Es decir, los elementos de evaluación que conforman esta norma de seguridad y salud laboral son deficientes para prevenir daños emocionales en los trabajadores que laboran bajo el esquema de home-office. Así lo reconoció Omar Estefan Fuentes, director de previsión social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El funcionario puntualizó que “si bien el trabajo desde casa puede tener factores que impliquen un daño a la salud emocional de los trabajadores, los mecanismos de evaluación de la NOM 035 no cubren estos elementos”. Durante la conferencia de prensa del pasado 29 de septiembre, Estefan Fuentes dijo que la “NOM-035 es de tipo ocupacional en un centro de trabajo. En ese sentido, todas esas cuestiones (del teletrabajo) quedan fuera de lo que establece la norma, que es la evaluación de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo y de tipo ocupacional”. Por otra parte, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, no descartó la posibilidad de elaborar una nueva norma que sí abarque los factores de riesgo psicosocial durante las jornadas de home-office, para los colaboradores que continúan trabajando bajo esta modalidad. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/recuperacion-de-cadenas-de-tiendas-de-autoservicio-y-departamentales-sera-hasta-2022-antad/ Con información de STPS.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.