El presidente López Obrador habló sobre el estado de las negociaciones y de un acuerdo que se dará a conocer esta semana. De acuerdo a fuentes consultadas por diversos diarios, la entrada en vigor ...

El presidente López Obrador habló sobre el estado de las negociaciones y de un acuerdo que se dará a conocer esta semana. De acuerdo a fuentes consultadas por diversos diarios, la entrada en vigor de la reforma al outsourcing prevista para enero de 2021 ya habría quedado descartada. El acuerdo al que han llegado el gobierno y la iniciativa privada se dará a conocer mañana miércoles con los detalles específicos de la negociación. Ayer lunes, fuentes cercanas a la negociación de la reforma dijeron al diario Reformaque esta semana se firmará una carta de intención entre las dos partes, con respecto al uso de esta figura de contratación. Además, Octavio Benavides, vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó en entrevista con Forbes que ya hay un acuerdo. De acuerdo con las fuentes, ambas partes se comprometerán a lo siguiente:

Los empresarios eliminarán las malas prácticas fiscales y laborales dentro de la subcontratación. Además, empezarán a migrar al personal contratado por insourcing a contratos directos.

El gobierno federal pedirá a los legisladores que retrasen el dictamen hasta el próximo periodo ordinario; es decir, en febrero de 2021.

AMLO habla de un posible acuerdo

En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta semana se dará a conocer un acuerdo “en un sentido o en otro”. De acuerdo con él, las negociaciones se han dado en buenos términos, pero no dijo específicamente qué contendrá el acuerdo. También aclaró que uno de los temas centrales de las discusiones es sobre la distinción entre las empresas que necesitan de la subcontratación legítimamente, y las que la utilizan como estrategia para disminuir sus obligaciones fiscales y patronales. Por último, López Obrador dijo que la medida sí entrará en vigor en 2021. Sin embargo, no dijo cuándo; uno de los puntos del acuerdo que se dio a conocer ayer es que el dictamen sería en febrero.

Los temas pendientes

Hasta el momento, los empresarios han pedido que no se elimine por completo el outsourcing; en su lugar han pedido sanciones fuertes para las empresas que hagan mal uso de esta figura. En este sentido, todavía no se define qué tipo de sanciones se usarán, o qué modalidades de la subcontratación se eliminarán. En el tema del reparto de utilidades, sigue el debate sobre la fórmula que se usará para su cálculo. Los empresarios proponen colocar un tope. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas si se acepta la reforma. Por último, la IP propuso ofrecer todos los derechos laborales como aguinaldos, ahorro para el retiro, utilidades y liquidaciones para los trabajadores contratados por outsourcing. Con información de La Jornada y El Financiero https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/08/politica/amlo-esta-en-etapa-crucial-el-dialogo-sobre-outsourcing2019/

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