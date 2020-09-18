El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El SAT alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Ya se alista el proceso de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La finalidad es vigilar las actividades vulnerables en el país. Estará dirigido sobre todo al personal de las actividades profesionales no financieras.

Ramón García Gibson, administrador central de actividades vulnerables del SAT, manifestó durante el congreso virtual de Prevención de Lavado de Dinero que “este proceso sería semejante al que se tiene en el sector financiero, donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realiza un proceso de certificación para oficiales de cumplimiento y auditores del área de prevención de lavado de dinero de las entidades financieras”. García Gibson puntualizó que se está desarrollando un proceso de certificación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para el tema de actividades vulnerables, algo parecido a lo que se tiene en el sector financiero para los oficiales de cumplimiento y los auditores . La comisión tiene alrededor de cinco años implementando la certificación para personal del área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las entidades financieras, y según el organismo alrededor de 3 mil personas la han logrado obtener. De acuerdo con la normativa, las entidades financieras obligadas a contar con una certificación en la materia son:

Las Instituciones de tecnología financiera. Centros cambiaros. Transmisores de dinero.

Asimismo, los sujetos obligados son:

• 97,922 es el padrón de sujetos obligados registrados ante el SAT. De ellos:

32% se dedica al arrendamiento de inmuebles.

17% realiza la actividad de comercialización de bienes inmuebles.

14% se dedica a la actividad de préstamos o créditos.

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Con información del SAT.

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