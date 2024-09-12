El Régimen de Plataformas Digitales solo contempla ISR e IVA, pero otros impuestos deben seguir siendo pagados y declarados El Régimen de Plataformas Digitales (RPD) obliga a estas plataformas a retener impuestos a las personas que generan ingresos a través de ellas, principalmente el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Retención de IVA El RPD establece una retención del 50% del IVA. Esto significa que, cuando el IVA es del 16%, se retiene un 8% de la operación, y en la Región Fronteriza Norte (RFN), donde el IVA es del 8%, se retiene el 4%. En casos de tasa 0% o exenciones, no se realiza retención alguna. Retención de ISR La retención del ISR varía entre el 1% y el 4%, dependiendo de la actividad: transporte y entrega (2.1%), hospedaje (4%) y venta de bienes o servicios (1%). Retenciones: Pago provisional o definitivo Estas retenciones pueden ser anticipos de impuestos o, si se cumplen ciertas condiciones, considerarse como pago definitivo. Tasas máximas sin RFC Si no proporcionas tu RFC a la plataforma, esta debe retener el 20% del ISR y el 100% del IVA (16% total o 8% en RFN). Impuestos adicionales Aunque el RPD solo incluye ISR e IVA, productos y servicios ofrecidos en plataformas pueden estar sujetos a otros impuestos como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el ISH (Impuesto sobre Hospedaje). Estos deben ser declarados y pagados por el contribuyente, aunque algunos estados obligan a las plataformas a retenerlos directamente. IEPS Productos como alimentos con alto contenido calórico, bebidas azucaradas y servicios de juegos en línea están gravados con IEPS. A pesar de no estar en el RPD, deben ser declarados y pagados por el contribuyente. ISH El ISH es un impuesto estatal sobre servicios de hospedaje, con tasas que varían del 2% al 7% según el estado. Aunque no forma parte del RPD, algunas legislaciones estatales requieren que las plataformas lo retengan. El Régimen de Plataformas Digitales solo contempla ISR e IVA, pero otros impuestos deben seguir siendo pagados y declarados. Es fundamental que cada contribuyente verifique sus obligaciones fiscales en cada caso.