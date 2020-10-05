Algunas de las propuestas ya aprobadas por los diputados se hicieron camino hasta los titulares de los principales diarios del país. La Cámara de Diputados ya aprobó la Iniciativa de Ley de Ingreso...

Algunas de las propuestas ya aprobadas por los diputados se hicieron camino hasta los titulares de los principales diarios del país. La Cámara de Diputados ya aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021. Lo aprobado por la cámara baja incluye varias iniciativas polémicas, que han dado pie a numerosos titulares durante las últimas semanas. Sin embargo, estos puntos aún pueden ser revisados por la Cámara de Senadores, primero en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y posteriormente en el pleno. Si los senadores así lo determinan, pueden hacer modificaciones a la iniciativa, de forma que la turnarían de vuelta a la Cámara de Diputados para su discusión. A continuación, hacemos un recuento de algunas de las propuestas más polémicas contenidas en la actual iniciativa.

1. Embargos precautorios a terceros

El fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y empleados de las empresas. El fisco deberá emitir reglas generales para precisar en qué momento se tiene responsabilidad con terceros.

2. Las actas de visita domiciliaria no perderán validez si se niegan a firmarlas

Uno de los cambios incluidos en la Miscelánea Fiscal consiste en una modificación al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que establecería que el que la persona que atiende una visita domiciliaria del SAT se niegue a firmar el acta o a aceptar una copia de la misma no afectaría la validez de la visita. Esto se debe a que el interesado tiene derecho a no firmar, pero eso no implica que lo asentado se invalide.

3. SAT eliminará solicitudes de devolución por la no localización del domicilio

Una de las propuestas que más polémica han causado es la adición de un un párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, de tal forma que la falta de localización del contribuyente, o del domicilio manifestado ante el registro federal de contribuyentes (RFC) se tendría como una causal para tener como no presentada la solicitud de devolución de impuestos.

4. Escisión de sociedades

Se entiende como escisión de sociedades cuando se transmiten activos, pasivos o capital de una sociedad, llamada escindente a una o más sociedades. Sin embargo, la autoridad detectó que en ocasiones se “transmiten” valores que no existían con anterioridad, por lo que se propone agregar un quinto párrafo al artículo 14-B del CFF, que consideraría como enajenación los casos en que se transmitan valores que no existían antes.

5. Uso de cámaras en visitas domiciliarias

Otra de las propuestas que sí pasó, y que causó bastante indignación entre los ciudadanos, es la inclusión en el Código Fiscal Federal de la consideración del uso de herramientas como cámaras fotográficas en las visitas domiciliarias. Sin embargo, especialistas han alertado que su uso no es nuevo y que, de hecho, su inclusión en la ley beneficia al contribuyente, pues le da herramientas para que pueda defenderse en caso de que la autoridad se extralimite.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.