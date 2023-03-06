El proyecto busca modificar el artículo 87 de la LFT para establecer un pago mínimo de 30 días para la prestación laboral El 28 de febrero de 2023, en el Senado de la República se presentó una inic...

El proyecto busca modificar el artículo 87 de la LFT para establecer un pago mínimo de 30 días para la prestación laboral El 28 de febrero de 2023, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma con la que se propone aumentar al doble el aguinaldo de los trabajadores. Es decir, de 15 a 30 días de salario.

¿Qué es el aguinaldo y en qué consiste?

El aguinaldo es una gratificación anual que el patrón obligatoriamente debe otorgar al trabajador. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece, en el artículo 87, que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. De acuerdo con Maribel Trejo Estudillo, integrante de la 'Comisión Técnica, Sector Empresa, Entidades con Propósitos no Lucrativos', del Colegio de Contadores Públicos de México, desde hace algunos años se está tratando de poner al día al salario con distintas iniciativas. En entrevista con El Contribuyente, la contadora indicó que entre las iniciativas a favor de los trabajadores se encuentran las de los aumentos al salario mínimo y la del aumento de los días de vacaciones.

¿Qué es el aguinaldo digno?

La especialista explicó que con la iniciativa de 'aguinaldo digno', se proponen aumentar de 15 a 30 días la gratificación para los trabajadores.

La iniciativa es promovida por las senadoras del Partido Verde Gabriela Benavides, Alejandra Lagunes y María Graciela Gaitán, todas del Partido Verde, quienes consideran que el aguinaldo aún es insuficiente para las necesidades familiares y que en latinoamérica hay países como Colombia, Argentina o Ecuador que ofrecen una gratificación anual de por lo menos 30 días.

Trejo Estudillo dijo que uno de los motivos de la iniciativa es que hace más de 50 años no se le hace ninguna actualización a la Ley Federal del Trabajo, respecto al número de días de aguinaldo. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que la propuesta para aumentar el aguinaldo no es nueva. Esto se debe a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace meses promovió una iniciativa para aumentar el aguinaldo. En ese entonces se señaló que el sector público tiene 40 días de aguinaldo y el sector privado sólo 15 días. Pero la iniciativa no prosperó. Pero la contadora considera que en el contexto actual la iniciativa tiene muchas posibilidades de ser aprobada, porque el bloque Morena-Partido del Trabajo y Partido Verde tienen mayoría en el Congreso de la Unión.