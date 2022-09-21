La mayoría de las empresas no solicitó financiamiento por el alto costo del crédito, reveló una encuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores La Encuesta Nacional de Financiamiento de las ...

La mayoría de las empresas no solicitó financiamiento por el alto costo del crédito, reveló una encuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores La Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas (ENAFIN) reveló que durante 2021 el uso de efectivo aumentó entre las unidades económicas para realizar sus pagos y gastos, y detalló que el 53 por ciento de empresas nunca ha solicitado un crédito. Asimismo, los datos revelan que el 70 por ciento de las empresas del país utiliza el efectivo como la forma de pago más utilizada para realizar sus operaciones, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), correspondientes a 2020. De acuerdo con el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la CNBV, la mayoría de las empresas no solicitó financiamiento por el alto costo del crédito y entre los limitantes al acceso al financiamiento destaca la tasa de interés alta, la serie de requisitos solicitados y la cantidad y dificultad de los trámites. Por ello, las empresas que usaron efectivo como medio para realizar sus gastos o pagos pasaron de 65.3 por ciento en 2017 a 69.5 por ciento en 2020. El uso de cheques disminuyó de 69.1 a 50.2 por ciento y el uso de tarjeta de débito empresarial incrementó de 9.4 por ciento en 2017 a 18.9 por ciento en 2020.

Efectivo: principal opción

El efectivo prevalece como el principal medio de cobro en las empresas, pero a pesar de eso, cada vez crecen otras opciones para recibir pagos. Es el caso de las tarjetas (débito y crédito), cuya aceptación ha aumentado en los negocios de todos los tamaños, según reporta El Economista.

Datos de la CNBV revelaron que el uso del efectivo en las empresas con hasta cinco años de antigüedad asciende a 78 por ciento, mientras que en las que tienen de 6 a 10 años de operación se registra una proporción de 72 por ciento y en las de 11 a 20 años es de 70 por ciento. Sólo en las empresas más antiguas, aquellas de 21 años o más, es donde el uso del efectivo es menor, con 64 por ciento.

El informe también destaca que el 55 por ciento de las empresas aún no acepta la tarjeta como medio de pago, y los motivos varían por sector de actividad. Como ejemplo, menciona que entre las empresas de construcción que no las aceptan, la mayoría explica que sus montos de ventas son elevados, y por lo tanto sólo aceptan transferencias, lo mismo que ocurre con las empresas grandes.

Asimismo, un artículo de El Economista señala que también influyó tener montos de venta pequeños para que una de cada cinco empresas no aceptara las tarjetas como medio de pago, sobre todo en las de sectores como servicios, comercio o manufacturas. Y en el caso de las micro, la preferencia por el efectivo (86%) es el principal motivo para no cobrar con tarjetas.

Pagos con tarjeta también aumentan

En contraste, cabe destacar los datos de la encuesta de la ENAFIN 2021, que revelaron que en promedio, 45% de las unidades aceptó pagos con tarjetas de crédito o débito en el 2020, lo que representó un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al 2017 y de 13 puntos en su comparación con el 2014.

El documento precisa que en el caso de las microempresas (que son las que más recurren al efectivo como medio de cobro), se pasó de 30% que aceptaba pagos con tarjeta en el 2017 a 41% en el 2020.

En tanto, en el segmento de pequeñas empresas se pasó de 41 al 51%; en las medianas de 42 a 50% y en las grandes de 41 a 45 por ciento. Cabe resaltar que el uso de billetes y monedas en las empresas durante ese año fue incluso mayor respecto de lo registrado en 2017, cuando la proporción de la utilización fue de 65 por ciento, según reporta Reforma.

En lo referente a la aceptación de pagos con tarjetas, las empresas usan con mayor frecuencia las terminales punto de venta (TPV), sin importar su antigüedad. Además de las TPV, las empresas con 10 años de operación o menos usan con mayor frecuencia los lectores de tarjetas y celulares como medio de cobro que sus pares de más antigüedad. Las páginas web o programas de cómputo son más comúnmente usadas por empresas de 21 y más años. El presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, dijo en conferencia de prensa que el uso de efectivo afecta las cuentas de depósito, inhibe los medios electrónicos y podría frenar la incursión a otros instrumentos financieros.