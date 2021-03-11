En un comunicado, la autoridad fiscal reiteró que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales será el 31 de marzo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó...

En un comunicado, la autoridad fiscal reiteró que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales será el 31 de marzo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó ayer un comunicado en el que exhorta a las personas morales a realizar su declaración de impuestos del ejercicio fiscal correspondiente a 2020, a más tardar el 31 de marzo. Es decir, que si estabas esperanzado en que la autoridad fiscal concediera una prórroga de algún tipo, mejor hazte a la idea de que eso no sucederá. El SAT menciona en su comunicado que, si al hacer tu declaración resulta una cantidad a pagar, en el acuse de recibo estará la línea de captura con la que podrás hacer la transferencia electrónica o pago en ventanilla, a través de la institución bancaria de tu preferencia. Para hacer tu declaración, entra al portal del SAT en el apartado "Declaraciones" y usa la aplicación correspondiente a tu régimen fiscal. Es indispensable que tengas a la mano lo siguiente:

RFC, contraseña y e-firma

Información contable y fiscal de ingresos, deducciones, pérdidas fiscales e inversiones

Necesitas contar con una cuenta con servicio de banca electrónica para poder hacer la transferencia electrónica vía internet a través del banco de tu preferencia.

Si necesitas orientación, puedes llamar a MarcaSAT, el teléfono que la autoridad pone a tu disposición, el 55 627 22 728. La autoridad pone a disposición de los contribuyentes el teléfono MarcaSAT, al que podrás llamar marcando al 55 627 22 728. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 6:30 de la tarde.

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