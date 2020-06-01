El SAT rechazó más de un millón de declaraciones anuales de personas físicas. La buena noticia es que ya empezarán con las devoluciones. En estos meses, el Servicio de Administración Tributaria (SA...

El SAT rechazó más de un millón de declaraciones anuales de personas físicas. La buena noticia es que ya empezarán con las devoluciones. En estos meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó 1 millon 96 mil 567 declaraciones anuales. Las causas de rechazo fueron las siguientes:

29% porque el SAT no encontró saldos a favor.

24% porque el SAT generó una verificación del origen del saldo a favor.

22% se rechazaron tras la verificación al importe de los ingresos, retenciones y deducciones de los pagadores de impuestos.

6%, porque el SAT no encontró saldo a favor a devolver, ya que fue autorizado o compensado en la declaración anterior.

3% por errores en la CLABE bancaria.

Hay que destacar que el total de estas declaraciones rechazadas se presentaron en tiempo y forma. https://www.youtube.com/watch?v=AHlbCR7nKzM&t=561 Alejandro Pérez, administrador de devoluciones y compensaciones, explicó en un videochat que el sistema de devoluciones automáticas generó erróneamente saldos en contra a los contribuyentes. Así, el sistema mostraba que no había retenciones de ISR para el ejercicio de 2019. Debido a esto, muchas devoluciones se rechazaron. En este sentido, el SAT dijo que en los próximos días iniciarán las devoluciones que presentaron esta falla técnica. De acuerdo con Pérez, el SAT actualmente trabajan en volver a procesar las declaraciones que al presentarse tenían saldo a favor, pero que por la falla se determinó saldo en contra.

Los contribuyentes que no reciban su devolución de impuestos por fallas en el sistema podrán presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el correo electrónico [email protected].

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