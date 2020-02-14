El IMCP compartió algunos consejos para evitar contratar outsourcing ilegal. En enero, *el gobierno de México anunció la creación de un grupo para combatir la subcontratación o outsourcing ilegal. ...

El IMCP compartió algunos consejos para evitar contratar outsourcing ilegal. En enero, el gobierno de México anunció la creación de un grupo para combatir la subcontratación o outsourcing ilegal. Con esta medida, distintas dependencias trabajarán de manera coordinada para realizar inspecciones, revisiones fiscales e imponer sanciones. Una de las acciones del grupo en 2020 será exhortar a los patrones reales a regularizarse y abandonar el esquema ilegal de contratación y administración de personal. La advertencia de las autoridades es para evitar que empresarios que contratan outsourcing ilegal sin saberlo vayan a la cárcel. Porque con la reforma penal fiscal se equiparó la defraudación fiscal con la delincuencia organizada, por lo que actualmente contratar outsourcing ilegal se castiga con cárcel. De acuerdo con el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Héctor Amaya Estrella, hay personas que pudieran mostrarnos una cara y darnos la impresión de ser serias, pero a la hora de la hora podrían no serlo. Por eso, te presentamos las recomendaciones que compartió el especialista fiscal durante la conferencia de enero del IMCP, para evitar que los empresarios contraten outsourcing ilegal:

1. Buscar personas y empresas fiables

México es un país grande, pero en las ciudades y en las regiones podemos ir ubicando con qué grupos empresariales están trabajando las personas y ver si son serias o no. Por eso, el especialista fiscal dijo que hay que tratar de buscar que las personas que forman parte de las empresas sean fiables.

2. Imponer cláusulas que eviten el outsourcing ilegal

Amaya Estrella recomendó tener un contrato muy amarrado con la sociedad que preste el servicio. Por eso, en el contrato se deben poner algunas cláusulas que sirvan de candado para evitar prácticas ilegales. Por ejemplo, en una cláusula se podría exigir que el proveedor de outsourcing muestre que está pagando las aportaciones de seguridad social de sus empleados o de los empleados que pone a disposición de la empresa. El especialista explicó que la prestadora del servicio de outsourcing puede decir que no está obligada a hacer eso, porque la ley no se lo pide, pero dijo que se puede pedir como condición para firmar el contrato, porque si firma tiene que cumplir.

3. Analiza si necesitas subcontratar

Amaya Estrada también recomendó que las empresas analicen si realmente necesitan subcontratar. Esto se debe a que hay casos en los que es importante hacerlo, pero hay otros en los que no. Para hacerlo, los empresarios tienen que hacer cuentas y analizar en cuánto les saldría tener ese costo en la empresa. Esto para saber qué les conviene más: el outsourcing o contratar directamente al personal. El especialista dijo que nada es infalible, pero los consejos pueden servir para disminuir riesgos y evitar contratar outsourcing ilegal.

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