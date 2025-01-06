Aprovecha los subsidios al IEPS en gasolina magna y diésel del 1 al 10 de enero de 2025
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Aprovecha los subsidios al IEPS en gasolina magna y diésel del 1 al 10 de enero de 2025
En los primeros 10 días de 2025, los consumidores mexicanos podrán aprovechar subsidios temporales aplicados al
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la gasolina magna (regular) y el diésel, según informó
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Subsidios al IEPS del 1 al 10 de enero de 2025
Combustible
Cuota original IEPS (por litro)
Subsidio (%)
Subsidio (pesos)
Cuota final IEPS (por litro)
Gasolina Magna
$6.4555
3.57%
$0.2303
$6.2252
Diésel
$7.0946
0.37%
$0.0263
$7.0683
Gasolina Premium
$5.4513
0.00%
$0.0000
$5.4513
El subsidio tiene como objetivo mitigar el impacto de los precios internacionales del petróleo en el bolsillo de
los consumidores. Sin embargo, Hacienda advierte que cada descuento aplicado al IEPS implica una reducción en la
recaudación fiscal, lo que podría influir en los ingresos previstos para 2025, estimados en 713 mil 844 millones
de pesos solo por IEPS.
Precios promedio nacionales y por estado
Promedio nacional (3 de enero de 2025):
Combustible
Precio por litro
Gasolina Magna
$24.105
Gasolina Premium
$25.419
Diésel
$25.819
Ciudad de México:
Combustible
Precio por litro
Gasolina Magna
$24.196
Gasolina Premium
$25.722
Diésel
$25.505
Jalisco:
Combustible
Precio por litro
Gasolina Magna
$24.333
Gasolina Premium
$25.898
Diésel
$25.704
Nuevo León:
Combustible
Precio por litro
Gasolina Magna
$24.438
Gasolina Premium
$26.973
Diésel
$25.898
Aunque los subsidios temporales al IEPS alivian ligeramente los costos de los combustibles, los consumidores deberán
planificar sus gastos ante los precios promedio, que varían según la región.
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