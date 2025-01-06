Aprovecha los subsidios al IEPS en gasolina magna y diésel del 1 al 10 de enero de 2025

Aprovecha los subsidios al IEPS en gasolina magna y diésel del 1 al 10 de enero de 2025

En los primeros 10 días de 2025, los consumidores mexicanos podrán aprovechar subsidios temporales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la gasolina magna (regular) y el diésel, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Subsidios al IEPS del 1 al 10 de enero de 2025

Combustible Cuota original IEPS (por litro) Subsidio (%) Subsidio (pesos) Cuota final IEPS (por litro) Gasolina Magna $6.4555 3.57% $0.2303 $6.2252 Diésel $7.0946 0.37% $0.0263 $7.0683 Gasolina Premium $5.4513 0.00% $0.0000 $5.4513

El subsidio tiene como objetivo mitigar el impacto de los precios internacionales del petróleo en el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, Hacienda advierte que cada descuento aplicado al IEPS implica una reducción en la recaudación fiscal, lo que podría influir en los ingresos previstos para 2025, estimados en 713 mil 844 millones de pesos solo por IEPS.

Precios promedio nacionales y por estado

Promedio nacional (3 de enero de 2025):

Combustible Precio por litro Gasolina Magna $24.105 Gasolina Premium $25.419 Diésel $25.819

Ciudad de México:

Combustible Precio por litro Gasolina Magna $24.196 Gasolina Premium $25.722 Diésel $25.505

Jalisco:

Combustible Precio por litro Gasolina Magna $24.333 Gasolina Premium $25.898 Diésel $25.704

Nuevo León:

Combustible Precio por litro Gasolina Magna $24.438 Gasolina Premium $26.973 Diésel $25.898

Aunque los subsidios temporales al IEPS alivian ligeramente los costos de los combustibles, los consumidores deberán planificar sus gastos ante los precios promedio, que varían según la región.