Si eres un profesional que trabaja de manera independiente, necesitas conocer los elementos principales de un contrato de prestación de servicios profesionales. Un contrato de prestación de servici...

Si eres un profesional que trabaja de manera independiente, necesitas conocer los elementos principales de un contrato de prestación de servicios profesionales. Un contrato de prestación de servicios profesionales es un documento en el que ambas partes se comprometen a la prestación de un servicio a cambio de una compensación económica. Es importante que los trabajadores independientes, también conocidos como freelance, cuenten con un contrato de este tipo, de modo que puedan salvaguardar sus derechos y los de sus clientes. En México, esta forma de trabajo se encuentra regulada por el Código Civil Federal, en los artículos 2606 al 2615, en el capítulo relativo a la prestación de servicios profesionales. Es importante tener un contrato porque en ocasiones el cliente puede negarse a hacer el pago total, en cuyo caso es importante contar con un respaldo escrito para poder ampararte. Asimismo, hay que decir que existen trabajadores contratados ilegalmente bajo el esquema de prestación de servicios independientes, aunque en realidad son trabajadores en una relación laboral subordinada. En estos casos, para demandar las prestaciones de ley es importante buscar la forma de poder probar esta situación a las autoridades. Los elementos principales para la elaboración de este tipo de contrato son:

Nombre de la persona o empresa contratista.

Nombre de la persona o empresa responsable de ofrecer el servicio o proveedor.

Nombre de los servicios que están siendo contratados.

Finalidad por la cual los servicios son contratados.

Duración del contrato.

Pago total por los servicios.

Formas de pago (plazos o porcentajes).

Acuerdo de confidencialidad.

Obligaciones de las partes.

Horarios de trabajo para resolver dudas del cliente.

Penalidades por incumpliento para ambas partes.

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