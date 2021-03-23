La reforma protegerá a trabajadores que demanden a la empresa y buscará garantizar la igualdad laboral. El pasado 10 de marzo, el Senado aprobó por unanimidad varias reformas para garantizar la igu...

La reforma protegerá a trabajadores que demanden a la empresa y buscará garantizar la igualdad laboral. El pasado 10 de marzo, el Senado aprobó por unanimidad varias reformas para garantizar la igualdad salarial. Con esto, se buscará crear medidas que permitan y mejoren el acceso de las mujeres al empleo, y que se aplique el principio de igualdad de trato, así como la erradicación de la violencia económica y la brecha de género. En la práctica, esto significa que instituciones públicas, privadas y sociales deberán cumplir con los siguientes puntos:

Tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación. Con esto garantizan que cuentan con prácticas de igualdad de género y que favorecen el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.

Los salarios se fijarán según criterios objetivos.

Los patrones deberán identificar y notificar a las autoridades sobre posibles acciones u omisiones que afecten el principio de igualdad salarial.

Además, hay cambios específicos en los juicios laborales y las demandas:

No se podrá generar un sistema de información sobre los trabajadores que hayan iniciado un juicio laboral contra la empresa o el patrón. Esto protegerá al trabajador para que la información no pueda ser consultada después y se le niegue un empleo posterior.

Los patrones no podrán solicitar un certificado médico de no embarazo o de Virus de lnmunodeficiencia Humana (VIH) en ningún momento, ya sea para contratar o ascender.

No se podrá anunciar las vacantes de empleo de forma discriminatoria.

En entrevista con Reforma, Diego García, miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, explicó las multas de esta reforma. Las sanciones irán desde 250 a 5 mil UMA; es decir, entre 22 mil y cerca de 500 mil pesos.

La brecha salarial

En 2019, la brecha salarial en México era de 18.8%. Esto es muy superior al promedio de 13% de los países de la OCDE. Por otro lado, el estudio Discriminación estructural y desigualdad social, realizado por Segob, Conapred y la CEPAL, dice que los hombres mexicanos reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34% mayor al de las mujeres. De acuerdo con La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylberman, la brecha salarial en México tiene cuatro causas principales:

Discriminación en el lugar de trabajo.

Diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han desempeñado los hombres.

Escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de alta dirección.

Falta de políticas de conciliación de la vida personal y profesional.

Con información de Reforma y El Senado de la República https://www.reforma.com/prohiben-boletinar-a-trabajadores/gr http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50470-por-unanimidad-senado-aprueba-igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres.html

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