Con el fin de contener el alza en los precios de los productos de la canasta básica producto de la inflación, el gobierno federal presentó el Paquete Contra la Inflación y Carestía. El Paquete Cont...

Con el fin de contener el alza en los precios de los productos de la canasta básica producto de la inflación, el gobierno federal presentó el Paquete Contra la Inflación y Carestía. El Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) presentado el miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluye la exención del complemento de la carta porte durante los próximos seis meses para el transporte de básicos e insumos. Con el fin de contener el alza en los precios de los productos de la canasta básica producto de la inflación, el gobierno federal junto con productores y comercializadoras acordaron implementar medidas de contención.

Esta semana en #HaciendoHacienda: 👀 El secretario de Hacienda, @R_Ramirez_O, presentó el Programa Contra la Inflación y Carestía en la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_ 💰🍞🥚🥩 ¿Quieres saber más? 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/RI1gnnzvmU — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 5, 2022

“Debemos actuar, no quedarnos con los brazos cruzados porque la inflación, como todos sabemos, afecta mucho la economía”, dijo AMLO en conferencia de prensa matutina. Además, sostuvo que la estrategia incluye el reforzamiento de seguridad en las carreteras para evitar el robo de alimentos y de insumos, lo que se reflejará en las primas de seguros de las empresas. Por ello, se mantendrán los costos en los peajes de carreteras que están a cargo de Caminos y Puentes Federales y los transportes de básicos e insumos contarán con la exención de Carta Porte por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, de ser necesario, este apoyo se prolongará otro periodo. Asimismo, dijo que no habrá incremento en las tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión durante seis meses; aplica en transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos. En marzo el fisco extendió hasta el 30 de septiembre la fecha límite para la emisión obligatoria a la factura electrónica con complemento de carta porte. La adición de la carta porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de ingreso o traslado según corresponda, es obligatoria. Lo anterior para amparar el servicio de transporte, así como la legal tenencia y traslado dentro del territorio nacional de bienes y mercancías.