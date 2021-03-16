Para realizar la renovación en la página del SAT, el término de la vigencia de la firma electrónica no debe exceder de un año. El Servicio de Administración Tributaria informó que a partir de hoy 1...

Para realizar la renovación en la página del SAT, el término de la vigencia de la firma electrónica no debe exceder de un año. El Servicio de Administración Tributaria informó que a partir de hoy 16 de marzo las personas morales podrán renovar la e.firma desde el portal del SAT, con el objetivo de que estos contribuyentes cuenten en tiempo con las herramientas necesarias para presentar su Declaración Anual 2020 antes del 31 de marzo. La única condición para realizar la renovación en línea es que el término de la vigencia de la e.firma no exceda de un año y que la persona moral mantenga el mismo representante legal. Los pasos para renovar la firma electrónica in la necesidad de acudir a un módulo del SAT son los siguientes: Ingresa al Portal del SAT, apartado Empresas / Otros trámites y servicios / Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales.

Qué necesitas para renovar la e.firma:

Contar con los archivos de la e.firma que perdió vigencia: •Clave privada (archivo .key). • Certificado (archivo .cer). • Contar con la contraseña de la llave privada de la e.firma que perdió vigencia. Que el término de vigencia de la e.firma no exceda de un año a la fecha de solicitud. Mantener a la o el mismo representante legal. La o el representante legal, con su e.firma activa, debe firmar la solicitud de renovación de la persona moral. Descargar la aplicación Certifica y seleccionar la opción Solicitud de requerimiento de Renovación de Persona Moral con Representante Legal. Una vez generado el archivo de renovación, con la e.firma caduca, ingresar al Portal del SAT sat.gob.mx apartado: Empresas / Otros trámites y servicios / Solicitud de renovación del Certificado de e.firma caduco para personas morales. Enviar el archivo de renovación en el apartado Renovación del certificado. Guardar tu número de operación, tu acuse y recupera tu nuevo certificado en el apartado Seguimiento / Recuperación de Certificados.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.