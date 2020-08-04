Con las nuevas Reglas Generales de Comercio Exterior, las empresas exportadoras perderán hasta 17 beneficios. Hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolució...

Con las nuevas Reglas Generales de Comercio Exterior, las empresas exportadoras perderán hasta 17 beneficios. Hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). Específicamente, algunas reglas quitarán las facilidades para que estas empresas recuperen el IVA y el IEPS en sus operaciones. Principalmente, se eliminaron varios beneficios para las empresas que cuentan con registro en el esquema de certificación de empresas. En entrevista con El Financiero, Gerardo Tajonar, presidente nacional de Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que las empresas perderán por lo menos 17 beneficios este año. Te decimos los cambios que más impactarán a las empresas:

Se elimina devolución acelerada de IVA

Las empresas del programa IMMEX que cuentan con esquema de certificación de empresas gozan de una devolución e IVA en plazos de 10, 15 o 20 días. Con la modificación, todas las empresas tendrán el tiempo de devolución normal; es decir, de 40 días. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), los tiempos de devolución podrían alargarse todavía más. En algunos casos, la autoridad podría necesitar aclaraciones, lo que extendería el tiempo a más de 40 días. De acuerdo con Tajonar, este es el principal problema al que se enfrentan estas empresas exportadoras. Por otro lado, Luis Aguirre Lang, presidente nacional de Index, dijo que la medida afectará a más de seis mil empresas en el país.

Reducción del tiempo de estadía de importaciones

Ahora se reduce el tiempo de estadía de importaciones temporales en cruce fronterizo de 36 a 18 meses. En operaciones virtuales, se reduce de 36 a 6 meses para empresas AAA.

Eliminación de la inscripción inmediata al padrón de importadores

Ahora, las empresas no tendrán la posibilidad de inscribirse inmediatamente al padrón de importadores de sectores específicos. Tampoco podrán autocorregirse si tuvieron algún error fiscal. El problema principal es que las empresas se quedarán sin liquidez. En entrevista con Reforma, Roberto Serralde, de Comercio Exterior y Aduanas de Basham, Ringe y Correa, dijo que con los cambios a la devolución de IVA, las empresas podrían tener problemas serios para el flujo de efectivo de la empresa.

Puedes revisar los cambios a la regla 7.3.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior en este enlace.

Con información de El Financiero y Reforma https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-exportadoras-perderan-hasta-17-beneficios-por-nuevas-reglas-gubernamentales

https://www.reforma.com/bate-mexico-record-en-compra-de-granos/gr/ar1996116?md5=24935404f5ae67e23ba45d3274ff78bf&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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