La SCJN determinó que las personas con discapacidad que dependen económicamente de sus hermanos podrán ser considerados derechohabientes del ISSSTE. Esta decisión amplía los derechos sociales en Mé...

La SCJN determinó que las personas con discapacidad que dependen económicamente de sus hermanos podrán ser considerados derechohabientes del ISSSTE. Esta decisión amplía los derechos sociales en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las personas con discapacidad que dependen económicamente de sus hermanos podrán acceder a la seguridad social del ISSSTE como derechohabientes. Este criterio, aprobado por unanimidad el 19 de marzo de 2025, se dio tras el amparo promovido por una trabajadora que solicitó que su hermano con discapacidad fuera reconocido como su dependiente económico luego del fallecimiento de sus padres. Hasta ahora, la ley solo contemplaba a cónyuges, hijos y padres en situación de dependencia como derechohabientes.

¿Por qué es importante este fallo?

La SCJN consideró que excluir a los hermanos con discapacidad de este derecho resultaba discriminatorio, ya que dejaba en desprotección a un grupo vulnerable que depende económicamente de familiares distintos a los contemplados en la ley.

Impacto social y legal

Este fallo amplía el concepto de familia dentro del sistema de seguridad social, reconociendo que los lazos de cuidado no se limitan solo a padres e hijos. Se espera que esta decisión motive futuras reformas para garantizar una protección más inclusiva. En México, según el INEGI, hay aproximadamente 8.8 millones de personas con discapacidad, muchas de las cuales dependen económicamente de sus hermanos. Este fallo permitirá que, en ausencia de padres o cónyuges, los hermanos puedan acceder a servicios de salud, pensiones y otros beneficios sociales del ISSSTE.

Recomendaciones para las familias