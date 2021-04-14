El dictamen sobre la subcontratación fue aprobado por la Cámara de Diputados; sin embargo, algunos especialistas creen que necesita ajustes. Ayer, las comisiones del Trabajo y Previsión Social y la...

El dictamen sobre la subcontratación fue aprobado por la Cámara de Diputados; sin embargo, algunos especialistas creen que necesita ajustes. Ayer, las comisiones del Trabajo y Previsión Social y la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados hicieron un cambio al dictamen para reformar la subcontratación laboral en México. Este cambio prohíbe el uso del outsourcingen las dependencias del gobierno federal, excepto en los casos en que las empresas estén registradas en el padrón que se creará para este fin, tratándose para servicios u obras especializadas.

Cámara de Diputados aprueba el dictamen

Durante la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones. El pleno no permitió ninguna de las reservas presentadas por legisladores de los diversos partidos. Ahora, el dictamen pasará al Senado. El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política, así como del Código Fiscal de la Federación. Estos son los puntos más importantes de la reforma:

Limita la subcontratación de personal a servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

El registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados.

Multa de 2 mil a 50 mil UMA a quien preste servicios de subcontratación sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.

El otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Tope de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a 3 meses de salario o al promedio de los últimos tres años.

Obligación en materia de IMSS e Infonavit para las empresas que prestan servicios de subcontratación, de presentar información cuatrimestral. Los reportes deberán presentarse a más tardar el 17 de enero, mayo y septiembre.

Limitación de deducción y de acreditamiento de impuestos de pagos realizados a empresas de subcontratación laboral que no cuenten con el registro ante la STPS.

Responsabilidad solidaria para los contratantes de los servicios, con respecto a las contribuciones a cargo de los trabajadores que presten el servicio.

Derogación de la retención del 6% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en subcontratación.

Obligaciones formales en materia de ISR e IVA relativas a información que el contratista debe proporcionar al contratante.

Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en la contratación sólo podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal.

Algunos pendientes

El dictamen todavía tiene algunos puntos que deben solucionarse. En entrevista con El Financiero, Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, explicó que el dictamen todavía debe discutirse para llegar a un mejor acuerdo entre todas las partes. En entrevista con el mismo medio, al abogado laboral Manuel Fuentes señaló un punto que varios especialistas han remarcado desde el principio: la redacción sigue siendo confusa. Por un lado, se prohíbe la subcontratación; por otro, se legitima. Esto debe aclararse en la discusión en el Senado. Entre los diputados que votaron en contra, está la panista María Cristina Castillo Espinosa. De acuerdo con ella, el proyecto de ley se muy apresurado; además, todavía no hay un consenso entre los que serán afectados. Por último, dijo que la medida ahuyentará la inversión. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/pasa-a-senado-reforma-sobre-outsourcing/ar2162977 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/14/diputados-avalan-en-lo-general-reformas-que-regulan-el-outsourcing/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.