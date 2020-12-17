Con la disminución del ISR, las personas van a pagar menos ISR y en consecuencia van a tener un incremento de su percepción neta.

Con la disminución del ISR, las personas van a pagar menos ISR y en consecuencia van a tener un incremento de su percepción neta.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos.

Actualización por inflación en impuestos

Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. Dado lo anterior, la tarifa del impuesto debe ser actualizada para el ejercicio 2021. Esto se debe a que la inflación acumulada desde diciembre de 2017 hasta noviembre de este año asciende a 11.42%. Es decir, se detona el supuesto jurídico de la Ley del ISR.

Las personas físicas verán disminución del ISR

La última vez que estas tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2017, por lo que la actualización se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2018. Por eso, las personas que reciben aumentos pueden caer en un rango que debe pagar mayor tasa impositiva. Información publicada por El Financiero indica que las personas físicas verán una disminución del ISR en sus recibos de nómina gracias a la inflación. Esto será a partir de enero de 2021.

Mayor efecto se dará en salarios de entre 5 y 7 mil pesos al mes

Con la actualización, “el ISR disminuye para todo mundo y todos los rangos, pero el mayor efecto se dará en salarios que oscilan entre cinco y siete mil pesos al mes, ellos pueden tener una reducción del impuesto de hasta 50% que es bastante”, aseguró en entrevista para el diario Gustavo Leal Cueva, director ejecutivo de Fiscalia. Leal Cueva añadió que el resultado de la actualización del impuesto es que “las personas van a ver menos ISR y en consecuencia van a tener un incremento de su percepción neta. Es decir, lo que les quedará a las personas disponible va a ser mayor.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/una-buena-noticia-para-ti-el-proximo-ano-te-quitaran-menos-de-isr-y-te-decimos-por-que

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