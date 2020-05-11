La Prodecon realizó y publicó un webinar para analizar la suspensión de plazos y términos legales anunciados por del SAT.

La Prodecon realizó y publicó un webinar para analizar la suspensión de plazos y términos legales anunciados por del SAT.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció recientemente la suspensión de plazos y términos legales de diversos actos y procedimientos.

Análisis de la Prodecon

El 8 de mayo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) analizó dicha suspensión. Esto a través de un webinar que duró 90 minutos y que fue publicado en su cuenta de Facebook. El encargado de aclarar las dudas de los contribuyentes fue Oscar López Pascual, delegado en Sinaloa de la Prodecon. https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1258543556228116480

Suspensión de plazos

Dicha suspensión comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020 y fue establecida en la regla 13.3. de la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2020. Puedes ver el webinar Análisis de la regla 13.3. Suspensión de plazos y términos legalesaquí / Fecha de publicación: 8 de mayo de 2020.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.